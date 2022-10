Gasversorgung und Krankengeld : Was sich für Verbraucher im November ändert

Was sich für Verbraucher im November ändert

Berlin Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich ab November an einigen Stellen auf steigende Kosten vorbereiten. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Was Sie wissen müssen

Mit der kalten Jahreszeit bereiten sich die Händler auf das Vorweihnachtsgeschäft vor. Im November sollen Aktionstage wie der Black Friday die Kauflaune der Kundinnen und Kunden steigern. Was sonst noch in diesem Monat ansteht – ein Überblick:

Tarife bei Grundversorgern

Die umstrittene Gasumlage ist vom Tisch. Bald kommen stattdessen die Gaspreisbremse und davor staatliche Einmalzahlungen. In der Art der Abrechnung gibt es aber Unterschiede – und oft verwirrte Verbraucher. Was Sie jetzt wissen müssen.

Umlage, Abschläge, Mehrwertsteuer : Wie Versorger ihr Gas abrechnen Die umstrittene Gasumlage ist vom Tisch. Bald kommen stattdessen die Gaspreisbremse und davor staatliche Einmalzahlungen. In der Art der Abrechnung gibt es aber Unterschiede – und oft verwirrte Verbraucher. Was Sie jetzt wissen müssen.

Gasspeicher sollen voller werden

Die Erdgasspeicher in Deutschland werden trotz der Ende August eingestellten Gaslieferungen aus Russland und der beginnenden Heizperiode immer voller.

Leichter Preisrückgang : Deutsche Gasspeicher werden immer voller Die Erdgasspeicher in Deutschland werden trotz der Ende August eingestellten Gaslieferungen aus Russland und der beginnenden Heizperiode immer voller.

Höhere Gebühren beim Tierarzt

Krankengeld für Begleitpersonen

Bezahltoiletten an Autobahnen

Der Toilettenbesuch wird an den meisten Autobahnraststätten teurer. Ab dem 18. November will der Toilettenbetreiber Sanifair das Nutzungsentgelt an den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahnen von 70 Cent auf 1 Euro erhöhen.