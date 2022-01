Biallos Ratgeber : Rente mit 40 – kann das klappen?

Aachen Frugalisten möchten finanziell unabhängig sein. Dazu versuchen sie, ihr Vermögen möglichst geschickt anzulegen – und schon früh im Leben mit dem Arbeiten aufzuhören. Wir erklären, wie sie vorgehen.

Im jugendlichen Alter von 40 Jahren in Rente gehen und das Leben genießen. Was für viele Menschen nur ein schöner Gedanke ist, gehört für Frugalisten zum Lebensplan. Auch wer keine solch ambitionierten Pläne hat, kann von der Bewegung interessante Anregungen bekommen.

Mit Geiz hat das nichts zu tun. „Entgegen dem verbreiteten Vorurteil wird Erfolg im Frugalismus nicht an Pfennigfuchserei gemessen, sondern an der Fähigkeit, bewusst materielle Dinge zu genießen und selbst zu erkennen, was uns wahre Freude bereitet“, schreibt Florian Wagner in seinem Buch „Rente mit 40“. Auch wenn sich die Rente mit 40 als Kernpunkt des Frugalismus etabliert hat, geht es Frugalisten um mehr als den frühen Ausstieg aus dem Hamsterrad. Nämlich um einen bewussteren Konsum, persönliche Freiheit und Lebensqualität. Frugalismus ist subjektiv, verschiedene Lebensweisen sind möglich.

In den 90er Jahren entwickelte sich in den USA die FIRE-Bewegung als Gegentrend zum Überkonsum. FIRE steht für: Financial Independence, Retire Early (zu deutsch: finanzielle Unabhängigkeit, frühzeitiger Ruhestand). Grundgedanke: Wer weniger Geld für Materielles ausgibt, hat mehr Geld auf dem Konto, ist finanziell unabhängiger und lebt glücklicher. Und als Nebeneffekt gelingt es, ökologischer zu leben. Ein bekannter Blogger ist Peter Adeney alias Mr. Moneymustache. Der Softwareingenieur und seine frühere Frau gingen im Alter von 30 Jahren in Rente. „Das haben wir nicht durch Glück oder besondere Leistungen erreicht“, schreibt er. Vielmehr dadurch, dass sie einen Lebensstil geführt hätten, der rund 50 Prozent günstiger war als der der meisten Altersgenossen. Ihr Erspartes hätten sie in ETFs und Immobilien investiert.