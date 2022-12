Energiekrise : Entlastungen auch für Verbraucher mit Öl- und Pelletheizungen geplant

Berlin Strom- und Gaskunden sollen von Preisbremsen profitieren. Nun gibt es gute Nachrichten auch für Menschen, die mit Holz, Öl oder anderen Brennstoffen heizen.

Die Ampel-Fraktionen im Bundestag haben sich auf Entlastungen auch für Menschen geeinigt, die zum Beispiel mit Öl oder Pellets heizen. „Ich bin sehr froh, dass wir im parlamentarischen Verfahren nun auch Lösungen für Haushalte gefunden haben, die nicht mit Gas- oder Fernwärme heizen“, sagte der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, am Dienstag in Berlin.

Voraussetzung sind Heizkosten, die mindestens das Doppelte des Vorjahres betragen - in absoluten Zahlen muss der Zuwachs bei 100 Euro oder mehr liegen. Welche Referenzpreise gelten, ist aber laut SPD noch nicht endgültig geklärt. Auch wer einen Kaminofen mit Holzscheiten oder Kohle betreibt, kann auf Unterstützung hoffen. Details sollen in einer Bund-Länder-Vereinbarung geregelt werden.

Ab nächstem Jahr soll sich das Energiesparen für Haushalte und kleine Unternehmen besonders lohnen. Wie sich sogar ein Wechsel in einen teureren Tarif lohnen kann – und was für Besitzer von Solardächern gilt.

Hohe Kosten für Gas und Strom : So profitieren Sie von der Preisbremse Ab nächstem Jahr soll sich das Energiesparen für Haushalte und kleine Unternehmen besonders lohnen. Wie sich sogar ein Wechsel in einen teureren Tarif lohnen kann – und was für Besitzer von Solardächern gilt.

Erleichterungen für Biogas-Anlagen

Wer in Deutschland Wind- oder Solarparks mit staatlicher Förderung bauen will, kann in Ausschreibungen Gebote abgeben. Bieter geben dabei an, welche Mindestvergütung sie für eine bestimmte Stromleistung erwarten. Die Bundesnetzagentur soll den Vergütungsrahmen für diese Gebote nun um 25 Prozent anheben können. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) zeigte sich ebenfalls zufrieden und sprach von verbesserten Investitionsbedingungen für erneuerbare Energien. „So richtig es ist, die sehr hohen Zufallsgewinne abzuschöpfen, so entscheidend ist es auch, Investitionen in den Umbau unserer Energieversorgung anzureizen.“