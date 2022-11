Fragen und Antworten : Ein Deckel für Dispozinsen?

Aachen Das Konto zu überziehen, ist oft teuer. Der Ruf nach einer Begrenzung der Kosten wird lauter, die Banken sind jedoch dagegen.

Wer bei der Volks- und Raiffeisenbank Landsberg-Ammersee sein Konto überzieht, zahlt dafür einen hohen Preis. Die bayerische Genossenschaftsbank verlangt 14,71 Prozent Zinsen. Damit ist das Geldhaus in einem bundesweiten Dispo-Vergleich des Finanzportals Biallo am teuersten. Geht der Kunde über den vereinbarten Dispo-Rahmen hinaus, kostet das sogar 19,71 Prozent. Angesichts solcher Zahlen wird der Ruf nach einem gesetzlichen Deckel für Dispozinsen wieder lauter. Die Banken lehnen das ab. Mit Recht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was sind Dispo- und Überziehungszinsen?

Diese Zinsen werden fällig, wenn ein Bankkunde kein Geld mehr auf dem Girokonto hat, es aber weiter belastet und ins Minus rutscht. Zunächst gewährt die Bank oder Sparkasse eine begrenzte Kontoüberziehung, den Dispokredit oder Dispo. Das Limit beträgt oft zwei oder drei Monatsgehälter. Wird das Konto über diesen Rahmen hinaus belastet, fallen Überziehungszinsen an.

Wie hoch fallen diese Zinsen aus?

Was spricht für einen Dispo-Deckel?

Aktuell liegt die Teuerungsrate in Deutschland bei 10,4 Prozent. Insbesondere die Preise für Energie und Nahrungsmittel sind stark gestiegen und werden in den nächsten Monaten weiter klettern, so die Meinung der meisten Experten. Laut Sparkassenpräsident Helmut Schleweis benötigen inzwischen rund 60 Prozent der privaten Haushalte ihre gesamten monatlichen Einkünfte und mehr, um die laufenden Ausgaben zu decken.