Finanztipps : Diese fünf Rechnungen sollten sie zuerst begleichen

Service Köln/Nürnberg Manchmal reicht das Geld von vorne bis hinten nicht. Doch es gibt Rechnungen, die aus guten Gründen Vorrang vor anderen haben sollten. Welche das sind und was zu beachten ist.

#1 Miete

Wer als Mieter mit zwei vollen Monatsmieten im Rückstand ist, muss mit einer fristlosen Kündigung rechnen - es droht die Obdachlosigkeit. Wobei Mieterinnen und Mieter nicht von einem Moment auf den anderen auf die Straße gesetzt werden können. Erst muss der Vermieter eine Räumungsklage erheben. „Das dauert in aller Regel einige Monate, bis ein Gericht der Klage stattgegeben hat“, sagt der Jurist Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf.

#2 Energierechnungen

Neben der Miete haben auch Strom- und Gasrechnungen Priorität. Ansonsten drohen Liefersperre und Vertragskündigung – im schlimmsten Fall ist es also zu Hause dunkel und kalt. Aber auch hier kann es nicht von jetzt auf gleich zu einer Liefersperre kommen. „Zunächst muss das jeweilige Energieversorgungsunternehmen den Rückstand anmahnen und eine Liefersperre in Aussicht stellen“, erklärt Johannes Allgeier von der Schuldnerhilfe Köln.

#3 Unterhalt

Ebenfalls Priorität haben Unterhaltszahlungen. „Man will doch schließlich, dass es dem eigenen Kind oder den eigenen Kindern gut geht“, sagt Ines Moers von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Das sei wichtiger als beispielsweise eine Kreditrate an eine Bank zu zahlen. Viele Geldinstitute böten übrigens die Möglichkeit, im Falle von Zahlungsschwierigkeiten Kreditraten vorübergehend auszusetzen.

#4 Geldbußen und Geldstrafen

Generell müssen Betroffene Zahlungsbereitschaft gegenüber der Staatsanwaltschaft oder gegenüber Gerichten signalisieren. In vielen Fällen ist es möglich, die Strafe in Raten zu zahlen. Eine andere Option: anstelle einer Strafe gemeinnützige Arbeit ableisten.

#5 Versicherungsprämien

Tipps bei Zahlungsschwierigkeiten

Suchen Sie so früh wie möglich Hilfe, wenn Sie merken, dass Sie mit Ihrem Geld nicht klarkommen. „Leider ist das Thema immer noch mit Scham behaftet“, sagt Nina Rüther, Leiterin der Schuldnerhilfe Köln. Viele Betroffene neigten dazu, erst ihr Erspartes aufzubrauchen und sich Geld in der Familie oder von Freunden zu borgen, bevor sie Hilfe von Fachleuten in Anspruch nehmen.

Schnelle Hilfe gibt es etwa bei der kostenlosen und anonymen Beratung der Stiftung Deutschland im Plus in Kooperation mit der Schuldnerhilfe Köln. Kontakt zu den Expertinnen und Experten gibt es online oder über die Beratungshotline unter +49800/5035851. Bundesweit gibt es zahlreiche weitere zertifizierte Schuldnerberatungsstellen.

Um die Einnahmenseiten zu stabilisieren, kann staatliche Unterstützung hilfreich sein. „Neben zum Beispiel Energiehilfen existieren laufende Leistungen wie Wohngeld, die viele Menschen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie das Recht darauf hätten“, so Moers.

Und was hilft, um die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen oder zu behalten? „Das gute alte Haushaltsbuch, das es inzwischen auch als App gibt“, sagt Ute Scharnagl, Vorstand der Stiftung Deutschland im Plus. So lässt sich genau nachverfolgen, wo das Geld geblieben ist und wo Sparmöglichkeiten liegen.