Ursprung, Bedeutung, Snacks : Halloween: 9 wichtige Fakten zum Gruselfest

Aachen Halloween ist der Tag zum Gruseln. Warum feiern wir das Fest überhaupt? Alle wichtigen Infos rund um Halloween und ein paar schnelle Gruselsnacks - hier im Überlick.

Es ist Kürbis-Schlacht und Kostüm-Party in einem: An Halloween höhlen Kinder und Erwachsene Kürbisse aus und feiern Gruselpartys. Hier die wichtigsten Fakten für die Fan-Gemeinde in Deutschland:

7 gruselige Halloween-Snacks ohne viel Aufwand

Auch an Halloween gilt übrigens: Rücksicht nehmen! Das bedeutet in Zeiten der Pandemie: Abstand halten, Husten und Niesen in die Armbeuge und dort, wo es angebracht ist, Maske tragen - in engen Treppenhäusern etwa. Wobei viele Kinder ohnehin hinter Gruselmasken stecken. Und außerdem: Akzeptieren, wenn eine Tür geschlossen bleibt.