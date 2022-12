Was kommt, was geht, was bleibt? : Gastro-Neueröffnungen und Schließungen in der Euregio

Hausgemachte griechische Backwaren von Baklava und Waffeln über (vegane) Kourabiedes und Mandel-Wölkchen bis zum Clubsandwich und Spanakopita gibt es im „Mehlwölkchen“. Foto: Mehlwölkchen/Lioliou

Special Region Das Jahr 2022 war – mal wieder – ein schwieriges Jahr für den Gastronomie-Sektor: Kaum, dass die Läden nach den Lockdowns wieder öffnen durften, brachten Personalmangel und Lieferengpässe sowie extreme Verteuerungen bei Rohstoffen und Energiekosten die Branche ins Wanken.

Während auf der einen Seite scharf gerechnet und die Reißleine gezogen wurde, starteten auf der anderen Seite zahlreiche Optimisten mit frischen Ideen. Ein (unvollständiger) Überblick …

So verabschiedete sich David Rehschuh mit seinem ambitionierten Restaurant „MundArt“ aus dem Drehturm am Lousberg, Tanja und Jan Kerres übernahmen die schmucke „Eventlocation Belvedere“ mit ihrem Team und sorgen künftig für rauschende Feste hoch über den Dächern von Aachen. Auch die Burgerbuzze „Ferdinands“ in der Pontstraße wurde geschlossen, dafür haben Kosta Athanasiou und Marcus Kaufmann aber mit dem „Gold of Naples Süd“ ein neues Goldeselchen im ehemaligen Kiosk „Et Möffelche“ eröffnet und versorgen fortan das Südviertel mit ihren original neapolitanischen Pizzen.

Richtig viel hat sich auch im Frankenberger Viertel getan, beziehungsweise wird sich bald noch tun: Das „Mehlwölkchen“ von Petroula Lioliou und ihrem Mann Paschalis Stoilas hat sofort hohe Wellen geschlagen. Die hausgemachten griechischen Backwaren von Baklava und Waffeln über (vegane) Kourabiedes Mandel-Wölkchen bis zum Clubsandwich und Spanakopita sind inzwischen heißbegehrt, nicht nur bei den Frankies.

Aus „Memo’s Imbiss“ wird bald Tamer Basarans „Boho Bowls“: Neben „Don Kebab“ in Herzogenrath, „Gelazzo“ in Merkstein, „Herr Tutto“ und „CAP 1“ in Baesweiler, „Tante Breada“ in Aachen (im Sommer 2022 neu im ehemaligen Tresorraum einer Bank an der Goethestraße eröffnet) sowie als Hauseigentümer des Bistro-Restaurants „Markt 43“ (ebenfalls ganz fresh in der ehemaligen Karlsapotheke an den Start gegangen und mit der schicken Terrasse am Aachener Markt im Sommer definitiv ein „Place to be“) fügt der quirlige Multi-Gastronom ein weiteres Trendlokal in sein Portfolio.

Bis Mitte Januar kocht Jan Estor-Freyaldenhoven noch im „Estor“ am Lavenstein, dann zieht es ihn ins Frankenberger Viertel, wo er im Frühjahr „La Fabrik“ eröffnen wird. Wir können es kaum erwarten und platzen fast vor Neugier. Ebenfalls angekündigt ist die Eröffnung der „Bar Centrale 46“ im ehemaligen „Da Gino/Café Groten“. Hier setzt Damiano Tucconi, Inhaber des „Ristorante Carpaccio“ aus Geilenkirchen, weiterhin auf feine italienische Küche.

Aber auch außerhalb von City, Burtscheid und Franki tut sich einiges: Das „Bistro Jakob 143“ in der Jakobstraße ist ebenso empfehlenswert wie „Da Giabatta“ in der Lousbergstraße. In Eilendorf sorgt nun das „Restaurant Algarve 1688“ für mediterrane Spezialitäten. In Richterich steht Anfang Januar das Re-Opening des „Pausenbrot“ an – unter anderem mit einer Kinder-Spielecke.

In Stolberg hat die Sterneköchin und erfolgreiche Kochbuchautorin Su Vössing zusammen mit ihrem Mann Burkhard „Bui“ das „Weiße Rössl“ übernommen, wo sie eine internationale Landhausküche anbietet. Aus Eschweiler wird die Neueröffnung des „Steakhaus El Rancho“ nach umfassendem Umbau gemeldet.

Und bei den Nachbarn? In Maastricht gehört die Eröffnung der „Food Church“ zu den spektakulärsten Neuerungen auf dem gastronomischen Sektor: es gibt kleine, feine Häppchen an verschiedenen Stationen, die mit himmlischem Beistand an einer langen Tafel verspeist werden können, beispielsweise von „Flavourz“.

In Lüttich verspricht das „Baci“, das neue Restaurant im Théâtre de Liège, kulinarische Highlights. Und mit Arnaud Delvennes „Nono Resto“ geht ein vielversprechender Chef an den Start, immerhin ist er als „Top Chef 2022“ ausgezeichnet.