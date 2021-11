Neues Magazin : Mit der „Winterküche“ genussvoll durch die Adventszeit

Aachen Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, machen Kochen und Backen in der warmen Stube umso mehr Spaß: Unser neues Magazin „Winterküche“ präsentiert Köstliches fürs Festmenü, kulinarische Geschenke und neue Backideen.

Anke Capellmann, die seit Projektstart im Dezember 2018 unzählige Rezepte für das Projekt ausprobiert und entwickelt hat, geht beruflich neue Wege. Zum Abschied gibt es in dieser Winterküche noch ein paar Gerichte von ihr – die belgischen Pommes mit niederländischer Joppiesoße, die traditionelle Graupensuppe und rheinische Stütchen. Katja Esser, die von Anfang an das Projekt betreut, hat im neuen Magazin ein Lieblingsrezept für gemütliche Winterabende, den Bratapfel mit Puttes: „Weil mich eine Symbiose unserer traditionellen regionalen Küche mit Winterklassikern wie dem Bratapfel besonders reizt, war das Kreieren des deftigen Rezepts mit Aachener Zutat für mich das i-Tüpfelchen.“

Das Projekt Dreiländerschmeck dokumentiert die besondere Esskultur in unserer Region. Mittlerweile wurden in unseren Zeitungen und auf der Dreiländerschmeck-Webseite mehr als 320 Rezepte veröffentlicht. Ein erstes Kochbuch mit über 70 Rezepten ist im Oktober 2020 erschienen. Unterstützt wird das Team aus Katja Esser und Anja Henn von Rolf Minderjahn. Der Journalist und Buchautor aus Stolberg-Breinig ist Experte für die Küche in Belgien und den Niederlanden. Im neuen Magazin berichtet er ausführlich über die belgische Chocolatier-Kultur. Obendrein gibt es für Neulinge an Herd und Ofen neben den Rezepten viele hilfreiche Infos, zum Beispiel zu Backzutaten und Utensilien oder zum Kochen mit regionalen Zutaten anhand des Saisonkalenders.