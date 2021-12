Weihnachtsmenü : Leckere Desserts zum Fest

Serie Aachen Köche aus der Region präsentieren ihre Lieblingsrezepte für die Weihnachtszeit. Im dritten Teil der Weihnachtsmenü-Serie geht es um köstliche Desserts – eins davon ist vegan.

Für das diesjährige Weihnachtsmenü stellen Jessica und Marc Wipperfürth vom Aachener Restaurant Hazzblot und der für seine nachhaltige Küche mit einem Grünen Stern des Guide Michelin ausgezeichnete Jean Thoma vom Restaurant Aan Sjuuteeänid im niederländischen Schinnen jeweils ihre Favoriten für ein dreigängiges Menü vor – einmal mit Tierprodukten, einmal vegan. In dieser Woche geht es um Desserts.

Dessert: Bratapfel mit Printenlikör

Äpfel schälen und mit einem Entkerner das Kern­gehäuse entfernen. Die Äpfel mit Saft, dem Likör und den Gewürzen vakuumieren oder in einen wiederverschließbaren Beutel geben. Im Wasserbad bei 90° Celsius 40 Minuten garen. Im Beutel abkühlen lassen und vier Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Vor dem Servieren Butter zerlassen, Äpfel aus dem Beutel nehmen, kurz in heißer Butter schwenken und auf einem Teller anrichten. Anschließend wird der Bratapfel – wenn gewünscht – mit einer Kugel Vanilleeis gefüllt und etwas Sahne als Häubchen aufgesetzt.

Veganes Dessert: „Stoofpeer“ – gekochte Birne

Die Birnen in Glühwein, Zimt und Sternanis rund eine Stunde garen. Derweil werden die Pastinaken in der Kochsahne weichgekocht und in der Küchenmaschine fein püriert. Weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen. Schlagcreme auf Joghurtdicke schlagen, die pürierte Pastinake mit der geschmolzenen Schokolade unter die Creme geben. Zum Anrichten kann die Mousse als mit einem Löffel geformte Nocke auf ein rechteckig zugeschnittenes Gebäckstück, beispiels­weise ein Stück Kuchen oder Brownie, gegeben werden. Die Birne wird im Ganzen daneben gesetzt.