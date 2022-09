Nebenbei arbeiten : Was Minderjährige beim Jobben beachten müssen

Was Minderjährige beim Jobben beachten müssen

In der Ferienzeit bei der Eisdiele nebenan als Minijobber arbeiten? Das gilt es zu beachten. Foto: dpa-tmn/Bernd von Jutrczenka

Service Berlin Eigenes Geld verdienen und damit Wünsche erfüllen: Für viele Jugendliche sind Aushilfsjobs eine Chance, ihre Ersparnisse aufzubessern und erste Berufserfahrungen zu sammeln. Was dabei rechtlich gilt.

Wollen Jugendliche neben der Schule oder in den Ferien arbeiten, sollten sie und ihre Eltern auf ein paar Dinge achten. Denn bis zum 18. Geburtstag stehen sie unter besonderem Schutz im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes.

Arbeitszeiten beachten

Kinder unter 13 Jahren dürfen bis auf wenige Ausnahmen nicht arbeiten. Danach ist mehr möglich: Mit Einwilligung der Eltern dürfen Schüler ab 13 Jahren zwei Stunden am Tag unter altersgerechten Bedingungen arbeiten.

Allerdings sind Kindern zwischen 13 und 15 Jahren nur leichte Aushilfstätigkeiten erlaubt, etwa Babysitten in einem Privathaushalt oder Zeitungen austragen, erklärt die Stiftung Warentest in der aktuellen „Finanztest“ (10/2022).

Erst ab 15 Jahren dürfen Jugendliche laut Jugendschutzgesetz einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. In der Regel sind höchstens acht Stunden am Tag erlaubt – in Ausnahmefällen sind bis zu achteinhalb Stunden möglich.