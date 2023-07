Arbeitsrecht : Vier-Tage-Woche: Was gut ist und was schaden kann

Vier-Tage-Woche: Was gut ist und was schaden kann

Berlin/Köln Einen Tag weniger arbeiten, aber dafür das gleiche Geld bekommen? Das klingt erstmal gut. Doch nicht immer verstehen Arbeitgeber und Mitarbeiter unter einer Vier-Tage-Woche dasselbe.

Was versteht man unter einer Vier-Tage-Woche?

Wann arbeitet man bei der neuen Form der Vier-Tage-Woche?

„Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle - alles ist denkbar“, so Nathalie Oberthür. Also individuelle Lösungen, je nach Vorlieben der einzelnen Arbeitnehmer, genauso wie die Variante, dass ein Betrieb nur noch an vier statt an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist.