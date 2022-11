Urlaubsplanung : So nutzen Sie ihre Brückentage 2023 optimal

Service Aachen 2023 ist ein gutes Jahr für Arbeitnehmer: Die meisten Feiertage liegen günstig und bieten die Möglichkeit für Brückentage. Wie Sie Ihre Urlaubstage am cleversten einsetzen, sehen Sie in unserer Übersicht.

Zuerst ein Blick auf die bundesweiten Feiertage in Deutschland und die Feiertage in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr. Arbeitnehmer können dabei aufatmen: Besser liegen die Feiertage selten. Die Feiertage, die ansonsten Arbeitstage wären, sind fett markiert.

Feiertage in Nordrhein-Westfalen 2023

Was sind die besten Termine für Brückentage?

Wer die Zeit „zwischen den Tagen“ so richtig genießen will oder mitten im Winter in wärmere Gefilde fliegen möchte, kann das für fast zwei Wochen mit nur drei Urlaubstagen tun. Wer sich vom 27. bis 29. Dezember 2023 freinimmt, hat dank der Weihnachtsfeiertage und den Wochenenden sowie dem Neujahrstag ganze zehn Tage am Stück frei – mit nur drei eingesetzten Urlaubstagen!