Spartipps : Wie man bei hohen Energiepreisen Geld sparen kann

Service Aachen Die Preise für Gas, Öl und Strom sind stark gestiegen, viele Menschen müssen deutlich höherere Abschlagszahlungen leisten. Auch wenn es staatliche Hilfen gibt, lohnt es sich, selbst Energie zu sparen und damit bares Geld. Das geht einfacher als gedacht.

Strom

Besonders viel Strom fällt an für Kommunikation und Unterhaltung – durchschnittlich fast ein Drittel des Stromverbrauchs in einem Haushalt. Dazu gehören Fernseher, Computer, Handys oder Spielekonsolen. Dazu kommen Waschmaschine, Kühlschrank, E-Herd oder Kaffeemaschine – die Zahl elektrischer Geräte im Haushalt ist schier endlos. Wie viel Strom diese Geräte verbrauchen, lässt sich ganz einfach mit einem Strommessgerät herausfinden, das kostenlos in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW ausgeliehen werden kann. Das Gerät misst auch, wie viel Strom diese Geräte brauchen, wenn wir sie im Stand-by-Modus lassen. Wer dafür sorgt, dass alle Geräte wirklich ausgesteckt sind, wenn sie nicht gebraucht werden, kann damit im Jahr bis zu 115 Euro sparen. Noch viel mehr Tipps, die sich im Alltag leicht umsetzen lassen, finden Sie hier :

36 Prozent höhere Stromkosten kommen laut dem Vergleichsportal Check24 aktuell durchschnittlich auf Haushalte zu. Selten hat sich Stromsparen also mehr ausgezahlt – und so geht's.

Sprit