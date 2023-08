Ungebetene Gäste : So vertreiben Sie Schnecken aus Ihrem Garten

Berlin Nacktschnecken machen sich gerne über Salatköpfe und Blumen her. Wer ihnen zu Leibe rücken will, sollte verschiedenen Methoden nutzen.

Der Sommer zeigt sich derzeit von seiner nassen Seite. Was den Sonnenanbeter ärgert, ist ein gefundenes Fressen für die Schnecken. Bei Nässe rücken sie derzeit in Scharen in die Gärten vor und fressen ab, was im Garten gerade so blüht. Was also tun?