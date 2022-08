Steigende Energiepreise : Sollte man besser in die Grundversorgung wechseln?

Folgen der Energiekrise : Wie hoch klettert in der Region der Preis fürs Gas? Der erwartete Preisschock beim Gas wird langsam in konkrete Zahlen gegossen. In Köln etwa wird man für ein kleines Einfamilienhaus statt bisher 1352 Euro ab Oktober 2918 Euro im Jahr berappen müssen. In unserer Region wird es zum Teil noch teurer.