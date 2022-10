Energiekrise : So geht Lichtsparen in der dunklen Jahreszeit

So geht Lichtsparen in der dunklen Jahreszeit

Nicht an allen Stellen muss das Licht lange brennen. Hier helfen Bewegungsmelder beim Stromsparen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Illustration

Berlin Wir verbrauchen im Winter nicht nur mehr Energie, weil wir heizen. Auch die Beleuchtung wird länger gebraucht. Hier können Dimmer und Bewegungsmelder beim Stromsparen helfen.

Da sparen wir an allen Ecken und Enden Strom ein - und dann das: Manchmal brennen am Hauseingang oder in wenig frequentierten Räumen Leuchten stundenlang weiter, auch wenn sich kein Mensch mehr dort aufhält. Dagegen helfen Bewegungs- und Präsenzmelder.