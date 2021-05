Aussteigen verboten : Wie man sich bei einem Stau verhalten darf

Bei einem Stau sollte man nicht nur im Auto bleiben, es ist sogar verboten, die Fahrbahn zu betreten – außer in Notfällen. Foto: dpa/Marijan Murat

Service München Staus gehören zum automobilen Alltag. Der Mensch am Steuer ist zur Untätigkeit verdammt. Dass lässt dann so manchen Autofahrer auf Ideen kommen, die nicht mit der Straßenverkehrsordnung in Einklang zu bringen sind.