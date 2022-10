Sanifair erhöht die Preise : Viele Autobahn-Toiletten in Deutschland werden teurer

Viele Autobahn-Toiletten in Deutschland werden teurer

Die Toiletten des Anbieters Sanifair werden in Zukunft teurer (Archivbild). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-t/Jan Woitas

Bonn Der Toilettenbesuch wird an den meisten Autobahntankstellen und Raststätten in Deutschland teurer. Der Anbieter Sanifair erhöht den Preis von 70 Cent auf 1 Euro.

Ab dem 18. November will der Toilettenbetreiber Sanifair das Nutzungsentgelt an den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahnen von bislang 70 Cent auf 1 Euro erhöhen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.

Gleichzeitig überarbeitet das Unternehmen sein bekanntes Wert-Bon-Modell. Künftig erhalten die Kundinnen und Kunden von Sanifair nach der Zahlung des Toilettenentgelts einen Wertbon in voller Höhe des gezahlten Betrages von einem Euro. Bislang gab es beim Preis von 70 Cent nur einen Wert-Bon in Höhe von 50 Cent. Der Gutschein kann beim Einkauf an den Autobahnraststätten eingelöst werden – allerdings nur ein Bon pro Artikel.