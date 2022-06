Trotz Steuersenkung : Der Spritpreis steigt schon wieder

Interaktiv München Mit Spannung und Skepsis wurde der Tankrabatt erwartet. Nun ist die Steuersenkung in Kraft. Doch die Entlastung schlägt sich noch nicht vollständig auf die Spritpreise nieder. Unser Rechner bietet Ihnen einen einfachen Preisvergleich.

Einen Tag nach der Steuersenkung steigen die Spritpreise in Deutschland bereits wieder. Am Donnerstagvormittag lagen sowohl Diesel als auch Superbenzin der Sorte E10 einige Cent oberhalb der Preise vom Mittwochvormittag, wie der ADAC mitteilte. So kostete E10 um 10.50 Uhr im bundesweiten Durchschnitt 1,896 Euro pro Liter. Das sind 3,7 Cent mehr als 24 Stunden zuvor. Diesel kostete 1,951 Euro: 3,3 Cent mehr.