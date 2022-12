Lage an den Tankstellen : Spritpreise in der Region steigen wieder

München Nach den Rekordpreisen im Frühjahr und Sommer herrschte an den Zapfsäulen in der Region zuletzt eher Entspannung. Doch nun zeigt sich erstmals seit Wochen wieder ein Aufwärtstrend.

In der Region lag der billigste Preis für E10 am Mittwochmittag bei 1,55 Euro pro Liter laut des Vergleichsportals clever-tanken.de . Der Liter Diesel kostete bei den billigsten Tankstellen in der Region 1,70 Euro.

Ein Blick in die Nachbarländer: In den Niederlanden war der Liter Super E5 am Mittwoch mit etwa 1,70 Euro pro Liter im Schnitt leicht teurer als in Deutschland. Auf ähnlichem Niveau liegt auch hier der Liter Diesel. In Belgien ist der Liter E10 ab 1,58 Euro zu haben und damit auf vergleichbarem Niveau wie in der Region. Der Liter Diesel ist im Vergleich etwas teurer. Eine Fahrt über die Grenze lohnt sich in den meisten Fällen also nicht.