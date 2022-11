Die schönsten Herbst-Radtouren, Teil 3 : „Ab aufs Rad“ durchs herrliche Herver Land

Zur Person

Foto: MHA/Harald Krömer

Geboren im flunderflachen, aber gegenwindanfälligen Norden der Republik, bildeten sich schon in früher Kindheit an den Füßen von Marc Heckert Rillen durch das permanenten Treten von Fahrradpedalen. Ob zur Schule, zur Bundeswehr, zur Uni oder zur Arbeit: Am liebsten bewegt sich unser Redakteur auf zwei handgepumpten Reifen. Seit es ihn in die Stolberger Voreifel geweht hat, hat er die Bequemlichkeiten eines Pedelecs zu schätzen gelernt.