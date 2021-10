Unbekannter vergewaltigt Frau in ihrer Wohnung : Polizei rät zur Vorsicht an der Haustür

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei fremden Personen an der Tür besonders vorsichtig zu sein. Es sei wichtig, sich beispielsweise über die Sprechanlage zu vergewissern, wer an der Tür stehe, bevor man die Tür öffnet. Foto: Pixabay

Aachen Anfang vergangener Woche ist eine Frau in der Aachener Ottostraße in ihrer Wohnung vergewaltigt worden. Die Polizei fordert Bürger dazu auf, an der Haustür besonders vorsichtig zu sein – und gibt Tipps.

Am Dienstag vergangener Woche ist eine Frau in Aachen Opfer einer Vergewaltigung geworden. Sie gab an, dass kurz vor 12 Uhr an ihrer Wohnung in der Ottostraße ein ihr unbekannter Mann geklingelt und sie an der Tür unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt habe.

Wenige Momente später habe er sie dann in ihre Wohnung gedrängt und vergewaltigt. Anschließend sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Sie beschreibt den Täter wie folgt: circa 1,90 Meter groß, circa Mitte Dreißig, schlanke Statur, braune Augen. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Bis heute konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter nicht ausfindig machen.

Am Montag soll jedoch von der Kriminalpolizei ein Phantombild veröffentlicht werden, das mithilfe von Augenzeugen erstellt wurde; die Polizei hofft, dadurch Hinweise auf die Identität des Täters zu erhalten.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch noch einmal an die Bevölkerung, bei fremden Personen an der Tür besonders achtsam zu sein und Vorsicht walten zu lassen. Es sei beispielsweise wichtig, sich über die Sprechanlage zu vergewissern, wer an der Tür stehe, bevor man diese öffne.

Auch ein Blick durch den Türspion sei ratsam, und wer eine Türkette besitzt, soll laut Polizei davon Gebrauch machen. Nach Möglichkeit solle die Eingangstür geschlossen bleiben. Stattdessen sei es sinnvoll, durch die geschlossene Tür zu sprechen oder durch ein geöffnetes Fenster zu kommunizieren.

Die Polizei empfiehlt, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und misstrauisch zu sein, auch wenn die Geschichte, die ein Krimineller erzählt, zunächst glaubhaft klingen mag.

Die Polizei bittet weiter um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zur verdächtigen Person hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden – auch unter der Notrufnummer 110. Die Kriminalpolizei versucht zudem zu ermitteln, ob der betreffende Tatverdächtige auch woanders versucht hat, Personen in ein Gespräch zu verwickeln und/ oder versucht habe, unter einem Vorwand in fremde Wohnungen zu gelangen.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 entgegen.

