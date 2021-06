Tierisch : Wolfspaar im Hohen Venn hat Nachwuchs

Aachen/Eupen/Lütttich Wallonische Forstbehörde entdeckt per Zufall gleich drei Welpen im Alter von fünf bis sechs Wochen. Wo genau, will man lieber nicht verraten.

Wie die Tageszeitung „La Meuse“ berichtet, hat ein Mitarbeiter der wallonischen Forstbehörde die Jungtiere per Zufall entdeckt und eines der Jungen auch im Bild festgehalten. Pascal Ghiette gilt als Experte für Flora und Fauna und schätzt das Alter der jungen Tiere auf fünf bis sechs Wochen.

Die Chance, dass die Jungtiere im Hohen Venn auch groß werden, liegt statistisch gesehen allerdings bei nur 50 Prozent. Nach Angaben des Netzwerks Wolf sterben die Welpen in den ersten Monaten oft, vor allem infolge von Verkehrsunfällen.

Um zu wissen, ob sie es auch schaffen, will das Netzwerk Wolf in der Wallonischen Region („Réseau Loup Wallonie“) weitere Fotofallen aufstellen, um die Entwicklung der Tiere beobachten zu können. So soll auch herausgefunden werden, ob Akela und Maxima nicht sogar noch weitere Welpen geworfen haben.