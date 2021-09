Bilanz nach 16 Jahren als Kanzlerin : Wo Merkel Erfolge verzeichnen kann

Daumen hoch: Angela Merkel (CDU) beim Besuch ihrer Heimatstadt Templin am 10. September dieses Jahres. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Analyse Berlin Die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel war überschattet von vielen Krisen. Manche davon hat sie nicht lösen können, manches aber ist ihr gelungen. Ein Blick auf die Veränderungen, die sich in ihrer Amtszeit zugetragen haben – und bei denen sie punkten konnte.

Von Antje Höning und Kerstin Münstermann

Am 5. Oktober 2008 lag das Schicksal des deutschen Banksystems in den Händen der Kanzlerin. Drei Wochen zuvor war die US-Bank Lehman Brothers pleite gegangen, was die globale Finanzkrise auslöste. In Deutschland wuchs die Unruhe. Zum Wochenende meldete die Bundesbank nach Berlin, dass die Deutschen nervös wurden, immer mehr Menschen würden Geld abheben und zuhause horten.

Merkel und ihr Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) mussten fürchten, dass es am Montag nach Öffnung der Filialen zum Banken-Sturm kommt – und handelten: Am 5. Oktober um 15 Uhr gaben sie im Fernsehen eine Garantierklärung ab: „Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind “, so Merkel.

Ein wagemutiger Schritt: Der Bund hätte gar nicht die Mittel gehabt, um für alle Spareinlagen einzustehen. Aber allein die Ankündigung reichte, um die Menschen zu beruhigen. Der Bank-Run blieb aus.

Dass Wirtschaft zur Hälfte Psychologie ist, wusste eben schon Ludwig Erhard. Die akute Gefahr hatte Merkel durch den legendären TV-Auftritt gebannt. Doch um die Bankenkrise zu lösen, die die reale Wirtschaft in eine tiefe Rezession riss, musste mehr geschehen.

2008 und 2009 war Merkel permanent als Feuerlöscher im Einsatz: Banken wie die Hypo Real Estate und Commerzbank wurden gestützt, ein Bankenrettungsfonds aufgelegt, das Kurzarbeitergeld ausgeweitet. Manche Maßnahme wie die Abwrackprämie für Autos war ökonomisch sinnlos, aus der Commerzbank ist der Staat bis heute nicht ausgestiegen. Doch Stresstests und Auflagen für die Kapitalausstattung von Banken wirken immer noch.

Ähnlich erfolgreich war auch die Euro-Rettung in der folgenden Staatsschuldenkrise. Im Oktober 2009 stand Griechenland nach dem Bekanntwerden von Statistik-Manipulationen erstmals vor der Staatspleite. Bis 2015 hielt das kleine Euro-Land seine Partner mit Banken-Schließungen, Regierungswechseln und dem Streit um immer neue Hilfspakete in Atem.

Manche, auch führende CDU-Politiker wie Wolfgang Schäuble, wollten Griechenland aus der Eurozone werfen. Tatsächlich hatte Hellas die ökonomischen Beitritts-Bedingungen nie wirklich erfüllt, sondern war aus politischen Gründen Mitglied geworden.

Doch Merkel hielt mit milliardenschwerer grenzwertiger Unterstützung der Europäischen Zentralbank die europäische Karte hoch: Lieber zahlen und so den Flächenbrand in der Euro-Zone verhindern, war die Devise. „Scheitert der Euro, scheitert Europa“, hielt sie ihren Kritikern immer wieder entgegen.

Am Ende hat sie recht behalten: Bis heute profitiert kein Land so stark vom Euro wie Deutschland. Klagen gegen die Rettungs-politik scheiterten. Aus Merkels sozialistischem Gegner Alexis Tsipras wurde ein wichtiger Verbündeter in der Flüchtlingspolitik und im Streit mit Mazedonien, der Potenzial für eine große Krise hatte. „Allein ist jedes europäische Land zu schwach, um globale Herausforderungen zu bewältigen“, war Merkel überzeugt. So war sie in ihren besten Stunden nicht Parteichefin, sondern Kanzlerin.

Angela Merkel hat viele Politiker kommen und gehen sehen, Mit einigen von ihnen, Friedrich Merz etwa, hat sie ihren Frieden bis heute nicht gemacht. Anhaben konnten diese ihr während ihrer Amtszeit trotzdem nichts. Doch einer hat es geschafft, Merkel nicht nur aus der Contenance, sondern zum Verzweifeln zu bringen.

Tiefes Zerwürfnis mit Horst Seehofer

Das persönliche (Miss-)Verhältnis zum bayerischen Ministerpräsidenten und langjährigen CSU-Chef Horst Seehofer brachte auch die Parteienfamilie von CDU und CSU an den Rand der Spaltung, führte zu einem tiefen Zerwürfnis und wurde zum Risiko für die Regierungskoalitionen.

Beim CSU-Parteitag im November 2015 führte Seehofer die CDU-Vorsitzende auf offener Bühne regelrecht vor. Vehement forderte er eine nationale Zuwanderungs-Obergrenze. Merkel, die eine europäische Lösung anstrebte, lehnte diese ab.Seehofer kanzelte sie stehend ab. Sie hat es nie verziehen.

Im Juli 2018 eskalierte der Streit erneut, es ging um Zurückweisungen von Migranten an der Grenze. Seehofer verkündete erst völlig überraschend seinen Rücktritt als Bundesinnenminister und CSU-Chef, 24 Stunden später dann den Rücktritt vom Rücktritt.

Nur mühsam fanden CDU und CSU halbwegs einen Kompromiss. Letztlich waren es die stark sinkenden Asylbewerberzahlen und die dann alles überlagernde Coronavirus-Pandemie, die einen asylpolitischen Burgfrieden in der Union ermöglichte.

Merkel und Seehofer blieben beide im Amt – er hatte sich jedoch mit diesem taktischen Manöver auch in der eigenen CSU verrannt – und musste die Macht nach und nach an Markus Söder abgeben. Diesen besuchte Merkel zwei Jahre später in schönster bayerischer Herrlichkeit auf Schloss Herrenchiemsee, ließ ihn ein wenig bayerisch-königlichen Prunk auffahren Seehofer hätte sie diesen Triumph nie gegönnt.

In der Gesellschaftspolitik gelang es Merkel, gewisse Verkrustungen aufzubrechen. Auch wenn sie im Bundestag gegen die Ehe für alle stimmte, war es doch ihr zu verdanken, dass es überhaupt zu einer solchen Abstimmung kam. Auch die Einführung des Elterngeldes gelang in ihrer Amtszeit, der Kita-Anspruch wurde durchgesetzt.