Explosion in Eschweiler : Wo 1000 Schutzengel noch Schlimmeres verhinderten

Erst Flutopfer, jetzt von der Explosion getroffen: Andreas Renn, seine Ehefrau Stefanie und der kleine Matthias konnten in einer dramatischen Aktion gerettet werden. Foto: MHA/Oliver Schmetz

Eschweiler Ihre Leben wurden gerettet, einige von ihnen bangen noch um ihre Liebsten. Explosionsopfer in Eschweiler sprechen über ihre Erlebnisse, ihre Notlage – und auch über ihre Wut.

Als die gewaltige Detonation an jenem Donnerstagabend um 21.15 Uhr die Eschweiler Innenstadt rund um die Neustraße erschütterte, stand Doris Benien in ihrer Wohnung direkt über dem Tatort. Also direkt über dem Laden, in dem das Feuer gelegt wurde, das nach bisherigem Ermittlungsstand die verheerende Explosion auslöste.

Und sie stand dort in einem ganz besonderen Raum. Denn während der Rest ihrer Wohnung förmlich in Schutt und Asche gelegt wurde, blieb das Zimmer, in dem sich Doris Benien gerade befand, auf fast wundersame Weise verschont. „Ich hatte 1000 Schutzengel“, sagt sie. „Ich wurde fast unverletzt als Erste gerettet.“ Sie stand am Fenster und schrie und winkte, als die Feuerwehr kam.

Knapp eine Woche nach dem Unglücksabend ist die Neustraße in warmes Sonnenlicht getaucht, sitzen im Café an der Ecke vor der Kirche die Gäste im Freien. Das Meer aus Glasscherben, das den Boden der Fußgängerzone nach der Explosion bedeckt hat, ist weggefegt.

Eschweiler scheint nach der jüngsten Katastrophe, die diese leidgeprüfte Stadt erschüttert hat, auf den ersten Blick wieder auf dem Weg zur Normalität, auch wenn viele Ladenfronten noch mit Brettern verrammelt sind, die Fassade des Unglückshauses mit der Nummer 39-41 rußgeschwärzt ist, die Fenster in der Wohnung von Doris Benien zersplittert sind. Doch schaut man hinter die Fassade, ist noch lange nichts normal.

Hinter der Fassade, das ist im Hinterhof auf der Rückseite der am stärksten zerstörten Häuser: Dort steht an diesem sonnigen Nachmittag Doris Benien, dort stehen weitere Menschen, die an jenem Donnerstagabend um 21.15 Uhr ihr Zuhause und ihr Hab und Gut verloren haben. Und die zum Teil noch um ihre Liebsten bangen müssen.

Nach der Katastrophe auch noch bestohlen: Gabriele Lützen (r.), hier mit ihrer Schwiegertochter Lara Breuer, wurde Opfer von Plünderern, während ihre Ehefrau noch in Lebensgefahr schwebt. Foto: MHA/Oliver Schmetz

Dass dieser Hinterhof noch mit Scherben übersät ist, passt ins Bild. An diesem Nachmittag ist dort von zerbrochenen Lebensentwürfen die Rede, von Hilflosigkeit, von Verzweiflung, auch von Wut. Den Menschen, die in den am stärksten von der Explosion betroffenen Häusern gewohnt haben, ist in Bruchteilen von Sekunden ihre Zukunft abhanden gekommen. Zwei kämpfen noch ums Überleben. Darüber wollen die Betroffenen reden.

Zum Beispiel Doris Benien, die mit den 1000 Schutzengeln. 80 Jahre ist sie alt, seit 60 Jahren wohnt sie in der Wohnung über dem Ladenlokal, in dem ein 21-Jähriger mit seinem Vater das fatale Feuer gelegt haben soll, vermutlich, um die Versicherung zu betrügen. Bis vor 20 Jahren hat sie mit ihrem Mann dort eine Bäckerei betrieben. Zum Hinterhof hin lag damals die Backstube, die jetzt reif für den Abriss ist.

Ein Stückchen davon entfernt, in gebührendem Sicherheitsabstand, steht Doris Benien, sie zittert ein wenig, während sie spricht. „Ich habe hier gelebt, und jetzt ist alles weg“, sagt sie. Und kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass sie fast unversehrt blieb, zumindest körperlich. „Das hat etwas Mystisches“, sagt sie. „Da sind Gewalten am Werk gewesen, die man sich als Normalsterblicher gar nicht vorstellen kann.“

„Wir hatten so schöne Pläne“: Auch Leyla Büyük und ihre Tochter waren bereits von der Flut betroffen. Jetzt stehen sie vor dem Nichts. Foto: MHA/Oliver Schmetz

1000 Schutzengel hatten nicht alle Bewohner des Hauses Neustraße 39-41. In der Wohnung über der von Doris Benien lebte ein Ehepaar mit einem Baby. Der Vater schwebt immer noch in Lebensgefahr, dem Baby geht es mittlerweile zumindest etwas besser.

Wieder eine Etage höher, im dritten Stock, wohnte Gabriele Lützen mit ihrer Ehefrau. Sie selbst hatte Glück, sie hat nur leichte Verletzungen erlitten. Eine Rauchvergiftung, ein paar Wunden an den Beinen. Ihre Frau liegt auf der Intensivstation, mit schwersten Verbrennungen, kämpft ums Überleben. „Es sieht sehr kritisch aus“, sagt Gabriele Lützen. „Ich hoffe jeden Tag, dass es bergauf und nicht bergab geht.“

Die Frau kämpft mit den Tränen, ringt um ihre Fassung, während sie spricht. Aber da ist so vieles, was sie fassungslos macht. „Mit diesen Menschen, falls es wirklich so gewesen ist, war ich vertraut“, sagt sie über die Tatverdächtigen. „Ich kann es nicht fassen, wie man zu so etwas fähig sein kann, wo hier doch die ganzen Leute in dem Haus wohnen. Das kann man doch nicht machen.“

Fassungslos macht Gabriele Lützen auch, was sie erlebte, als sie ein paar Tage nach der Explosion kurz ihre Wohnung in dem aus Sicherheitsgründen abgesperrten Haus betreten durfte. Schubladen und Schränke hätten offen gestanden und seien offensichtlich durchwühlt worden, erzählt sie. Aus dem Nachttisch ihrer Ehefrau seien 2700 Euro gestohlen worden, aus einer Schublade im Arbeitszimmer ungefähr 600 Euro. Auf einem Video, das der Hausbesitzer am Tag nach der Explosion in ihrer Wohnung gemacht habe, seien dagegen Schubladen und Schränke noch geschlossen gewesen.

Auch die Wohnung darunter, in der das Ehepaar mit dem Baby wohnte, sei durchwühlt und geplündert worden, erzählt Gabriele Lützens Schwiegertochter Lara Breuer. „Ich verstehe das nicht“, sagt sie. „Wie kann man Menschen, die fast alles verloren haben, noch Geld stehlen?“ Anzeige bei der Polizei haben die Betroffenen noch nicht erstattet, wollen dies aber noch tun. „Ich habe es noch nicht geschafft, ich muss mich um so vieles kümmern“, sagt Gabriele Lützen. Und sie sieht dabei so aus, als würde ihr gerade alles über den Kopf wachsen.

Vor einem hohen Berg von Problemen stehen sie alle, die durch die Explosion ihr Zuhause verloren haben. Oder auch ihren Betrieb. So wie Franz Lonzen, der als Installateur seine Firma dort hatte, wo früher mal die Backstube war. Betonung auf hatte. Denn Büro, Lager, Material, große Maschinen – alles ist hinüber.

Lonzen geht von einem „hohen fünfstelligen Schaden“ aus, will sich aber nicht unterkriegen lassen. „Ich werde das schon irgendwie gestemmt kriegen“, sagt er. Er habe ja noch seinen „Sprinter“, den Lieferwagen mit den Geräten, die er alltäglich benötige. „Ich kann noch eingeschränkt arbeiten“, sagt der Handwerker, der fürs Erste einen Betrieb auf Rädern führen wird.

Franz Lonzen gibt im Übrigen auch Entwarnung, was die Gasflaschen angeht, die sich in seinem Lager befanden. Die Feuerwehr hatte befürchtet, dass sich in zwei Behältern explosives Acetylengas und Propangas befanden. Lonzen dementiert das. Die eine Flasche sei mit Stickstoff befüllt, die andere lediglich eine Entsorgungsflasche gewesen. Eine noch heftigere Explosion drohte damit offenbar doch nicht.

Ein Trost ist das für die Betroffenen aber kaum. Die Lage ist schließlich schlimm genug, und das nicht nur in dem Haus, in dem die Explosion stattfand, sondern auch gleich daneben, Hausnummer 37. „Die beiden Häuser sind baulich eng miteinander verbunden“, sagt Bernd Benien. „Es gibt starke statische Schäden.“ Was bedeutet, dass auch alle, die in der Nummer 37 gewohnt haben, jetzt auf der Straße stehen.

Beispielsweise der 23-jährige Mohamed Reza Tajik und seine 21-jährige Ehefrau. Vor sieben Jahren sei er aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, erzählt er. Vor zwei Monaten habe er geheiratet, vor einem Monat sei seine Frau nach Eschweiler gekommen. Man übernachte derzeit „in der Lagerhalle, wo ich arbeite“, sagt Tajik. Oder im Auto. Die Stadt habe ihnen ein Hotelzimmer besorgt, erzählt er. Aber in dem Hotel sei kein Mensch. „Da möchte ich meine Frau, die kein Wort Deutsch spricht, nicht alleine lassen. Und ich arbeite den ganzen Tag. Deshalb nehme ich sie mit zur Arbeit.“ Er habe aber später noch einen Termin in der Stadtverwaltung, berichtet Tajik. Man bemühe sich.

Vor den Trümmern des Tatorts: Hausbesitzer Bernd Benien (r.) und sein Mieter Franz Lonzen, der in der ehemaligen Backstube seine Firma hatte. Foto: dmp press/Ralf Roeger

In dem mit Scherben übersäten Hinterhof steht an diesem Nachmittag auch Leyla Büyük. Die 51-Jährige kann von dort aus durch die Fensteröffnung hineinschauen in ihre Wohnung im Erdgeschoss. Wohnen kann sie dort nicht mehr. Sie sei krank und Frührentnerin, erzählt sie.

Zur Zeit der Explosion waren sie und ihre 19-jährige Tochter, die auch dort wohnte, nicht zu Hause. Zum Glück. Dennoch steht Leyla Büyük jetzt vor den Scherben ihrer Existenz. Denn sie hat keine Hausratversicherung, die ihr den Schaden an Hab und Gut ersetzen könnte. Nach der Flut vor knapp zwei Jahren sei man aus der benachbarten Englerthstraße hier hingezogen. Vorübergehend. Man habe in Ruhe etwas Größeres suchen wollen. Nun ist das ehemalige Flutopfer ein Explosionsopfer. „Wir hatten so schöne Pläne, und jetzt sitzen wir da: ohne Versicherung, ohne Wohnung, ohne alles.“ Auch Leyla Büyük hat später noch einen Termin bei der Stadt. „Mal gucken“, sagt sie. „Ich bin zumindest froh, dass es nicht viele Tote gegeben hat.“

Ihre Leben retten konnten auch Andreas Renn, seine Frau und der knapp zweijährige Sohn. Aber es war dramatisch. Frau und Sohn seien mit dem Rettungskorb durchs Fenster evakuiert worden, er selbst sei von der Dachterrasse einem Feuerwehrmann in die Arme gesprungen, erzählt der Mann. „Aber das Schlimme waren die Schreie, diese nicht endenden Schreie“, sagt er. „Und man steht da oben und kann nicht helfen.“

Jetzt steht der Familienvater in dem Hinterhof und redet darüber, wie sehr die Katastrophe seine Frau und seinen Sohn mitnimmt. „Wir brauchen jetzt psychologische Hilfe, damit sich das nicht in die Seelen frisst“, sagt er. „Alles andere ist materiell, das ist alles ersetzbar.“

Und dann spricht Andreas Renn über den Zorn, der in ihm aufwallt, wenn er an „diese Penner“ denkt, an die Tatverdächtigen. „Ich möchte nicht, dass diese Täter unser Leben weiterhin bestimmen. Den Raum möchte ich denen nicht geben. Das ist wie bei den Läden hier. Die machen auch weiter. Jetzt erst recht.“ Die dreiköpfige Familie macht allerdings erst einmal in Bergrath weiter, wohnt dort bei Renns Eltern. „Mal wieder“, sagt er. „Das war auch nach der Flut schon für ein halbes Jahr so. Wir wollten wieder neu starten, aber das war es dann wohl wieder.“

In dem Hinterhof steht auch Bernd Benien, Besitzer der beiden Häuser, Vermieter der Betroffenen und Sohn der 80-Jährigen mit den 1000 Schutzengeln. Er ist versichert, seine Gebäudeversicherung habe gerade erst vor einem Monat die Regulierung der Flutschäden abgeschlossen, erzählt er. Nun geht es wieder los. Aktuell versucht Benien, der Immobilienmakler ist, dabei zu helfen, seinen Mietern ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. „Es ist ein Irrsinn, was alles auf einen einprasselt“, sagt er. „Aber unser Mitgefühl ist vor allem bei den Schwerverletzten, das belastet uns unheimlich.“