Interview mit Karl Schlögel : „Wir sollten auf alles gefasst sein“

Ex-Topdiplomat Wolfgang Ischinger : Der Krieg, eine Liebesaffäre und ein „russisches Märchen“ Was folgt aus der russischen Aggression? Wie konnte es so weit kommen? Was waren die Fehler des Westens? Fragen, auf die der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, eigene Antworten anbietet.