Unterwegs im Kriegsgebiet : Wie Unicef den Kindern in der Ukraine hilft

Christian Schneider in einem von Unicef eingerichteten Zentrum in der Ukraine, das Kinder und Jugendliche auch psychologisch betreut. Foto: ZVA/Unicef

Interview Düsseldorf Die Lage von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine ist bedrückend. Viele sind traumatisiert. Immer wieder hat das Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider während einer einwöchigen Reise durch das Kriegsgebiet erleben müssen.

Er war in vielen Städten der Ukraine – in Lwiw und Kiew, im lange umkämpften Charkiw und im zerstörten Baraklija. Rund 2000 Kilometer ist Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider Ende November mit einer Delegation des UN-Kinderhilfswerks durch das Land gereist. Sein besonderes Augenmerk galt dabei dem Schicksal von Jungen und Mädchen. Was hat der Krieg mit ihnen gemacht? Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsgebiet sprach unser Redakteur Joachim Zinsen mit ihm.

Herr Schneider, während ihrer Reise durch die Ukraine haben sie mit vielen Menschen gesprochen. Auch direkt mit Kindern und Jugendlichen?

Christian Schneider: Natürlich. Zum einen waren wir in verschiedenen Schulen. Zum anderen haben wir ein so genanntes Upshift-Projekt von Unicef besucht, das Jugendlichen die Möglichkeit bietet, auch in Kriegszeiten eigene Sozialinitiativen zu starten und etwas für die Bevölkerung zu tun.

Was haben die Kinder und Jugendlichen Ihnen gesagt?

Schneider: Ganz unterschiedliche Dinge. Aber fast alle Jungen und Mädchen haben uns erzählt, dass sie und viele ihrer Altersgenossen sehr deprimiert, verunsichert und verängstigt sind. Immer wieder wurde auch die Frage gestellt: Wann herrscht endlich wieder Frieden?

Gab es eine Begegnung, die Ihnen persönlich besonders nahe gegangen ist?

Schneider: Ich erinnere mich an ein Mädchen, das auf die Frage, was es sich für die Zukunft vorgenommen habe, nur antwortete: Darüber denke ich erst nach, wenn ich die nächsten zwei Jahre überlebt habe. Solch düstere Worte aus dem Mund einer 14-Jährigen zu hören, das geht unter die Haut.

Die Belastung durch den Krieg ist für Kinder und Jugendliche offenbar noch größer als für Erwachsenen.

Schneider: Mit Sicherheit. Allen ist anzumerken, dass der Krieg ihnen enorm zusetzt und sie immer wieder einholt – egal, ob sie aus armen oder wohlhabenden Familien stammen, egal, ob sie in umkämpften Gebieten leben oder auf der Flucht sind und in Notunterkünften wohnen. Natürlich können wir die psychischen Auswirkungen der Kämpfe, der Angst und der Fluchtsituation nicht völlig ermessen. Aber wir wissen aus unseren Gesprächen mit Eltern und Lehrern, dass der Bedarf an psychosozialer Betreuung für Kinder und Jugendliche immens ist.

Die meisten sind traumatisiert?

Schneider: Das ist schwer zu sagen. Unicef hat deshalb Zentren aufgebaut, in denen Kinder spielen und toben, also einfach unbeschwert Kind sein können, in denen gleichzeitig aber auch Psychologen schauen, welche Kinder Symptome einer Traumatisierung zeigen und deshalb eine Therapie nötig haben.

Auf der anderen Seite haben wir mit Jugendlichen gesprochen, die eine beeindruckende Widerstandskraft entwickeln konnten, nach vorne schauen und Menschen in ihrer Umgebung helfen wollen.

Wie hat Unicef die Jungen und Mädchen außer durch die erwähnten Zentren in den vergangenen Monaten unterstützt?

Schneider: Unmittelbar nach Kriegsausbruch haben wir unsere humanitäre Hilfe ausgeweitet. Sie reicht von Medikamenten bis hin zu Schulmaterial. Inzwischen liefern wir auch Winterkleidung und wärmende Decken. Seit Ende Februar hat allein Unicef rund 12.000 Tonnen an Hilfsgütern in die Ukraine gebracht. Selbst in lange umkämpfte und deshalb schwierig zu erreichende Gebiete wie die Stadt Charkiv oder die kürzlich von der Ukraine zurückeroberte Region Cherson. Gerade dort ist die Not der Menschen derzeit enorm. Wir müssen unsere Hilfe weiter intensivieren.

Was brauchen die Menschen dort derzeit am dringendsten?

Schneider: Das komplette gewohnte Alltagsleben existiert in diesen Gebieten nicht mehr. Durch die russischen Angriffe auf die Infrastruktur des Landes bricht immer wieder die Energieversorgung zusammen. Unicef stellt deshalb Kliniken und Geburtsstationen Generatoren zur Verfügung, um zumindest eine Notversorgung zu gewährleisten. Wir müssen alles tun, um den Menschen zu helfen, durch den bitterkalten ukrainischen Winter zu kommen.

Trügt der Eindruck, dass sich in Deutschland die öffentliche Debatte über den Krieg auf die militärische Unterstützung der Ukraine fokussiert und zu wenig die zivile Hilfe thematisiert?

Schneider: Ja, sehr oft tritt die Not der Menschen leider hinter den politischen und militärischen Diskussionen zurück. Wir müssen uns stärker vor Augen halten: Innerhalb der Ukraine gibt es derzeit sieben Millionen Flüchtlinge, die aus ihren Städten und Dörfern vertrieben wurden. Die meisten von ihnen leben in Notunterkünften oder wohnen notdürftig untergebracht bei Freunden. Allein drei Millionen Kinder sind auf Hilfe angewiesen. Diese katastrophale humanitäre Lage ist auch nach mehr als neun Monaten Krieg immer noch zu wenig sichtbar.

Welche politischen Forderungen stellt Unicef?

Schneider: Als Organisation der UN ergreifen wir weder in der Ukraine noch sonst wo in der Welt politisch Partei für eine Seite. Wir ergreifen Partei für Kinder. Unsere Forderung seit Kriegsbeginn lautet deshalb: Alle Einrichtungen für Kinder – etwa Schulen oder Krankenhäuser – müssen geschützt bleiben und dürfen nicht angegriffen werden. Zudem verlangt Unicef, dass zumindest dort, wo Hilfsorganisationen keinen Zugang zur Zivilbevölkerung haben, die Waffen ruhen. Und schließlich rufen wir dazu auf, gerade Kinder über die Gefahren von Minen und Blindgängern aufzuklären. Auch in den nicht mehr umkämpften Gebieten bleiben diese Kriegsrelikte oft über Jahre eine tödliche Gefahr.

Info Seit 2010 Geschäftsführer von Unicef in Deutschland Christian Schneider arbeitet seit 1998 für Unicef. Seit 2010 ist er Geschäftsführer des Deutschen Komitees des UN-Kinderhilfswerks. Zuvor war der 57-Jährige für verschiedene Tageszeitungen tätig. Schneider ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Essen.

Fast die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich seit Monaten auf die Ukraine. Leidet darunter die Spendenbereitschaft für Kinder in den zahlreichen anderen Kriegs- und Krisengebieten der Welt?