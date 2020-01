Aachener Vertrag: Erste Bilanz nach einem Jahr : Papier ist geduldig. Europa kann es nicht sein.

22. Januar 2019: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel unterzeichnen im Krönungssaal des Aachener Rathauses den Vertrag von Aachen. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Ob es mit Europa und der Integration vorangeht, liegt an Paris und Berlin. Dass es nicht vorangeht, liegt eher an Berlin. Kritische Anmerkungen zum Aachener Vertrag.

Kleinlaut hörte es sich nicht an, was am 22. Januar 2019 im Krönungssaal des Aachener Rathauses gesagt und unterschrieben wurde: Freundschaft! Mehr Gemeinsamkeit, mehr Zusammenarbeit, mehr Integration, um „die Einheit, die Leistungsfähigkeit und den Zusammenhalt Europas zu fördern“. Ja sogar die „Konvergenz der Volkswirtschaften und Sozialmodelle“ wurde proklamiert. Oder war es übertrieben, was Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel versprachen und besiegelten?

Am Mittwoch vor einem Jahr erneuerten und erweiterten beide mit dem Vertrag von Aachen den berühmten Elysée-Vertrag, mit dem Präsident Charles de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer am Mittwoch vor 57 Jahren das glücklichste Kapitel der deutsch-französischen Beziehungen aufschlugen. Die enge Partnerschaft mit Frankreich ist seitdem Grundlage für bundesrepublikanische Außenpolitik. Das wurde in Aachen bekräftigt und mit neuen Perspektiven versehen.

„Ja, da war doch was . . .“ Wer heute über den Aachener Vertrag spricht, schaut eher in fragende als in strahlende Gesichter. Sie müssten strahlen, damit es der Europäischen Union besser geht, damit die internationale Politik vorankommt bei den großen Herausforderungen: Schutz der Demokratie und Menschenrechte, Erhalt von Frieden und Multilateralismus, Klima- und Flüchtlingspolitik. All das erfordert enge vertrauensvolle Kooperation zwischen Paris und Berlin.

Doch hat sich die deutsch-französische Freundschaft selbst zum Problemfall entwickelt. Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht nur auf einer Seite zu suchen. Allerdings liegt ein grundsätzliches Defizit deutscher Politik darin, den deutsch-französischen Zusammenhalt nicht als Wert an sich – unabhängig von unterschiedlichen oder gar gegensätzlichen Zielen – zu würdigen und zu festigen.

Dieses Defizit erweist sich besonders eklatant in der Nonchalance, mit der die Bundesregierung seit mehr als zwei Jahren auf die wiederholten, eindringlichen europapolitischen Reformappelle des Präsidenten nicht reagiert hat. Dabei setzt Macron auf Deutschland, wie ein französischer Staatsmann es nur ganz selten tut. Seine wegweisende Sorbonne-Rede zur europäischen Neugründung vom September 2017 zeigte er Merkel vorab und berücksichtigte deren Hinweise – eine große Geste, die die Kanzlerin nie angemessen beantwortet hat.



Ziemlich ignorant



Was will Macron? Seine Vorschläge reichen weit: Euro-Finanzminister, gemeinsamer Haushalt für die Eurozone, mehr Solidarität in der Währungsunion, europäischer Währungsfonds, Bankenunion, gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik, eine europäische Steuer auf Finanztransaktionen, europäische Asylgesetze und Integrationsprogramme, gemeinsame Terrorabwehr, europäische Staatsanwaltschaft, länderübergreifende Sozialversicherung und eine „europäische Agentur für den Schutz der Demokratie“ vor allem gegen digitale Einflussnahme von anderen Mächten auf demokratische Wahlen und Entscheidungsprozesse.

Und der Vertrag von Aachen? Ambitioniert sind auch dessen Ziele: eng abgestimmte Europapolitik, mehr militärische Zusammenarbeit, harmonisiertes Wirtschaftsrecht, gemeinsamer Wirtschaftsraum. Ein Bürgerfonds für Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaften und ein deutsch-französisches Zukunftswerk für den digitalen Wandel sollen in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Bislang gibt es immer noch viel mehr gute Ideen als konkretes Handeln. Ob die hehren Ziele erreicht werden, wird sich erst in einigen Jahren erweisen.

Immerhin hat sich die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung aus jeweils 50 Mitgliedern der beiden Parlamente mittlerweile konstituiert. Die Abgeordneten haben sich vorgenommen, Alltagsbedingungen der Menschen vor allem in den Grenzregionen zu verbessern. Außerdem hat sich der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit etabliert. Deutsch-französische Kulturinstitute in Rio, Palermo, Erbil und Bischkek sind eröffnet; weitere sollen folgen in Cordoba, Atlanta, Glasgow, Minsk und Ramallah.

Beide Parlamente haben den Aachener Vertrag mittlerweile jeweils mit überwältigender Mehrheit ratifiziert. Im Bundestag stimmten Linkspartei und AfD dagegen.

In einflussreicher Position drängt niemand außer Macron auf mehr Integration und ein handlungsfähigeres Europa; in Berlin werden seine Forderungen aber weitgehend ignoriert. Langsam ist die französische Regierung es leid, auf Deutschland zu warten. Die Bundesregierung müsste wenigstens konkrete alternative Vorschläge machen, die die EU weiterbringen, statt die Pariser Initiativen einfach nur auszusitzen. „Wir sind zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit“, heißt es im schwarz-roten Koalitionsvertrag von 2018. Wenn in Brüssel über Finanzen verhandelt wird, gilt diese Maßgabe nicht.

Merkel betont immer wieder Einigkeit mit Macron; die von ihr zugesagten Kompromisse versanden. In Deutschland sind die Stimmen derer zu laut, die nicht begreifen können oder wollen, dass Deutschland im eigenen Interesse Kompromisse machen muss, auch schmerzhafte, auch solche, die gegen deutsche Prinzipien von Ordnung und Stabilität gehen. Denn die Alternative ist ein Deutschland, das in Europa allein dasteht. Mitten auf dem Kontinent wäre es ohne funktionierende Integration und ohne den Partner Frankreich ein tönerner, ohnmächtiger, unkalkulierbarer Riese.

Es liegt im nationalen deutschen Interesse, dass Macron Präsident bleibt und 2022 nicht die Rechtsextremistin Marine Le Pen das Amt übernimmt. Macron fühlt sich in der quasi monarchischen Rolle des Präsidenten der Republik sichtlich wohl. Längst gibt es in beiden Ländern Kritik an seinem Stil und seinen Ansprüchen, er wird gar napoleonischer Attitüden verdächtigt. Macron hat durchaus viel Sinn für französische Grandeur, aber aus tiefer Überzeugung bettet er sie europäisch ein. Er ist ein leidenschaftlicher und streitbarer Europäer.

Wie will Merkel die zweite Hälfte dieses Jahres als EU-Ratspräsidentin europapolitisch wirkungsvoll gestalten, wenn sie sich nicht eng mit Paris abstimmt? Da geht es unter anderem um das Dauerthema Migration, um das EU-Budget 2021-27 und bis 31. Dezember um die Verhandlungen über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. Das ist nur gemeinsam mit Paris zu stemmen.

In Moskau herrscht ein rücksichtsloser Autokrat, der Demokratie und Völkerrecht verachtet. Sein türkischer Amtskollege regiert genauso hemmungslos. Der amtierende US-Präsident hat sich als politisch unzurechnungsfähig erwiesen. Wie die zahlreichen chinesischen Herausforderungen zu bewältigen sind, ist völlig offen. Großbritannien nimmt sich selbst vom europäischen Spielfeld, und Italien irrlichtert seit Jahren durch die Politik. Alle Demokratien haben sich mit totalitäten Sehnsüchten, die durch ihre Völker schleichen, auseinanderzusetzen. Was bleibt also, wenn die Europäische Union eine gemäßigte, international abgestimmte, demokratie- und klimataugliche Politik gewährleisten will?



Ganz liebenswürdig



Wenn in dieser gefährlichen Gemengelage selbst Berlin und Paris nicht mehr zu einer Linie finden, wird es für Europa gefährlich. Die enge deutsch-französische Kooperation ist für den Fortschritt in der EU unumgänglich, aber nicht ausreichend. Wenn sich diese beiden Partner nicht einig sind, geschieht auch nichts in Europa; wenn sie einig sind, hat die EU gute Chancen, voranzukommen.

In Zahlen Deutsch-Französisches auf allen Ebenen Mit einem Volumen von mehr als 170 Milliarden Euro sind Deutschland und Frankreich füreinander die wichtigsten Handelspartner in Europa. Zahlreiche Institutionen und Kooperationen gestalten die bilateralen Beziehungen: das 1963 gegründete Deutsch-Französische Jugendwerk, der gemeinsame Fernsehsender Arte, die Deutsch-Französische Brigade, die Deutsch-Französische Hochschule und das Deutsch-Französische Institut, um nur einige zu nennen. Hinzu kommen rund 300 deutsch-französischen Vereinigungen, 22 Regional- und 2200 Städtepartnerschaften, etwa 4300 Schulpartnerschaften sowie rund 40 Partnerschaften deutscher und französischer Schulen mit bilingualen Zweigen.