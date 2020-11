Alle Ergebnisse im Überblick : Laufend aktuelle Zahlen von der Präsidentenwahl

Interaktiv Aachen/Washington Millionen Amerikaner entscheiden in der Nacht auf Mittwoch, wer ins Weiße Haus einzieht. Präsident Donald Trump bewirbt sich um eine zweite Amtszeit, sein Herausforderer ist Ex-Vizepräsident Joe Biden. Wir begleiten die Wahl mit aktuellen Zahlen und Grafiken.

Die wahlberechtigten US-Amerikaner sind schon seit Wochen zur Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten aufgerufen. Obwohl in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr Stimmen per Briefwahl erwartet werden, wird die große Mehrheit der Wahlberechtigten in der Nacht auf Mittwoch unserer Zeit direkt in den Wahllokalen über ihren neuen Präsidenten entscheiden.