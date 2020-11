Kostenpflichtiger Inhalt: Kein Ergebnis bei historischer Wahl : Die rote Mauer steht, kann Biden die blaue Mauer wieder errichten?

Wähler füllen ihre Stimmzettel im Verwaltungsgebäude der Landkreises Cowlitz aus. In der Wahlnacht wird es wohl kein eindeutiges Ergebnis mehr geben. Foto: dpa/Courtney Talak

Washington Donald Trump und Joe Biden liefern sich bei den Präsidentschaftswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Wahlnacht wird kein Ergebnis mehr erwartet. Alles hängt nun am Ausgang der Wahlen in den “Great-Lakes”-Staaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Die Auszählung kann sich noch Tage hinziehen.