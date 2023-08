Söldnerführer : Russische Behörden bestätigen Tod von Prigoschin

Ein Porträt des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin steht an einer informellen Gedenkstelle in der Nähe des Kremls. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau Viele Russen trauern seit Tagen um den Söldnerführer Prigoschin. Dabei gab es noch keine offizielle Bestätigung seines Todes. Nun werden die Ergebnisse einer Genanalyse veröffentlicht.

Auch Wagner-Anführer Dmitri Utkin unter den Opfern

Putin: Prigoschin habe schwere Fehler gemacht

Wegen seiner Kritik an Korruption und Unfähigkeit der Militärführung im Angriffskrieg gegen die Ukraine war Prigoschin bei vielen Russen populär. Die Söldnertruppe Wagner kämpfte in der Ukraine, aber auch in Syrien und in vielen afrikanischen Ländern.