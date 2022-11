Konflikte : Polen: Explosion von Rakete russischer Produktion ausgelöst

Warschau In einem polnischen Ort nahe der Grenze zur Ukraine schlägt eine Rakete russischer Bauart ein. Zwei Menschen werden dabei getötet. Polen versetzt Teile seiner Armee in erhöhte Bereitschaft.

Die Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Der Einschlag in dem Dorf Przewodow habe sich am Dienstag um 15.40 Uhr ereignet, dabei seien zwei polnische Staatsbürger getötet worden, teilte das Ministerium am frühen Mittwochmorgen mit.