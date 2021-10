Welthungerhilfe : „Hunger ist Mord“: Über 800 Millionen Hungernde weltweit

Marisoa und ihre Kinder leiden aufgrund des Nahrungsmangels in Madagaskar an Unterernährung. (Archivbild). Foto: Tsiory Andriantsoarana/WFP/dpa

Berlin Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 zu besiegen, rückt in immer weitere Ferne. Krisen und Kriege verschärfen die Lage. Welthungerhilfe und Minister Müller schlagen Alarm.

Die Welthungerhilfe hat vor einer Zunahme von Hungersnöten gewarnt. Generalsekretär Mathias Mogge sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Wir sind dramatisch vom Kurs Zero Hunger bis 2030 abgekommen, denn der Hunger ist wieder auf dem Vormarsch.“

Die Welthungerhilfe stellt an diesem Donnerstag in Berlin offiziell den sogenannten Welthungerindex 2021 vor. Der internationale Bericht ermittelt die weltweite Hungersituation und soll zeigen, wo Fortschritte zu verzeichnen sind und in welchen Ländern der größte Handlungsbedarf besteht.