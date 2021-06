Schluss mit der Hetze : Facebook erlässt neue Regeln, die auch für Politiker gelten

Neue Regeln sollen für Ordnung im unruhigen sozialen Netzwerk sorgen. (Symbol) Foto: dpa/Fabian Sommer

Washington Facebook macht Schluss bei den Ausnahmen für Politiker, die auf der Plattform hetzen wollen. Neue Regeln des Internet-Riesen definieren anders, was künftig unter den Schutz der "Redefreiheit" fällt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Spang

Mark Zuckerberg weigerte sich lange, Facebook zur Polizei der Redefreiheit im Internet zu machen. In einer Grundsatzrede vor der renommierten Georgetown Universität in Washington, legte der Gründer des "sozialen Netzwerks" 2019 ein leidenschaftliches Bekenntnis dafür ab, nicht in die Äußerung politischer Ansichten auf Facebook einzugreifen. "Wir müssen für die freie Meinungsäußerung eintreten."

Für den Schutz der Redefreiheit bei Politikern hatte Zuckerberg die Latte besonders hoch aufgelegt. Selbst wenn deren Äußerungen den Charakter von Hetze, Aufruf zur Gewalt oder Desinformation annahmen, fielen sie nicht unter die Sanktionen, die sonst für die Verbreitung von Hass auf der Internet-Platform galten. Der Grund: Aufgrund ihrer Funktion hätten die Äußerungen von Politikern immer einen Nachrichtenwert.

Damit ist nun Schluss. An diesem Freitag wollte Facebook in Reaktion auf eine Entscheidung seines unabhängigen Aufsichtsgremiums zum Bann des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Plattform neue Regeln veröffentlichen. Die unabhängigen Experten hatten die Entscheidung, Trump wegen seiner Rolle bei dem Sturm seiner Anhänger auf den Kongress am 6. Januar permanent von Facebook auszuschließen im Grundsatz bestätigt, aber mehr Transparenz verlangt.

Das 20-köpfige Gremium gab dem Unternehmen 30 Tage Zeit, für alle Facebook-Mitglieder geltende Regeln im Internet aufzustellen, die nachvollziehbar machen, unter welchen Bedingungen sie riskieren, von der Plattform ausgeschlossen zu werden. Die zentrale Neuerung im Regelwerk des Netzwerks besteht nun darin, keine Ausnahmen mehr für Politiker zu haben, die das Medium benutzen wollen, gegen Minderheiten zu hetzen, zur Gewalt aufzurufen oder gezielt falsche Informationen zu verbreiten.

Facebook dreht seine Regeln nun um. Statt wie in der Vergangenheit beanstandete Inhalte mit Warnhinweisen zu versehen, verpflichtet sich das Netzwerk nun, darzulegen, warum es im Einzelfall einen Nachrichtenwert in Äußerungen von Politikern sieht und deren Verbreitung erlaubt. Darüber hinaus wollte der Konzern offenlegen, wie der Sanktionsprozess funktioniert. In der Vergangenheit hatte sich Facebook mit dem Argument dagegen gewehrt, dass das Wissen darüber, Hintertüren für Regelbrecher öffnen könnte.

Facebook-Gründer Zuckerberg steht unter massivem Druck ganz verschiedener Seiten. Nach dem gescheiterten Coup von Trump-Anhängern vom 6. Januar verlangten Mitarbeiter des eigenen Konzerns, Bürgerrechtler und Gesetzgeber beherzter gegen Hetze im Internet vorzugehen. Das führte am Tag nach dem Aufstand zu dem permanenten Bann Trumps, dem Facebook vorhält, mit seinen Äußerungen die Gewalt provoziert zu haben.

Twitter, YouTube, Twitch, Snapchat und andere Plattformen suspendierten den Zugang Trumps zu deren Netzwerken ebenso. Der abgewählte Präsident und dessen Unterstützer klagten über "unfaire Zensur". Der von Trump-Freund Ron DeSantis regierte Bundesstaat Florida beschloss im vergangenen Monat ein Gesetz, das Netzwerke wie Facebook mit Strafen belegt, wenn es "politische Kandidaten" in dem Bundesstaat "permanent" verbannt.

Facebook-Chef Zuckerberg findet sich nach Ansicht von Analysten nun genau in der Position wieder, die er eigentlich vermeiden wollte: Als Ordnungshüter, der den Rahmen für den zulässigen Diskurs auf seiner Plattform regelt. Unklar blieb, was die neuen Regeln für die Aussichten Trumps bedeuten, auf Facebook wieder aktiv werden zu dürfen. Seit er von dort und anderen Plattformen verbannt worden war, ist es ruhig um ihn geworden. Am Mittwoch stellte der nach dem Auszug aus dem Weißen Haus gegründete Blog “From the Desk of Donald J. Trump” seinen Dienst ein. Trump sei frustriert darüber gewesen, dass der Blog auf nur geringes Interesse stieß.