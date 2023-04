Anklage : Ex-Präsident Trump verlässt nach Anklageverlesung Gericht

New York/Washington Ein großes Sicherheitsaufgebot, protestierende Trump-Anhänger, hämische Gegendemonstranten und ein Medienspektakel: Donald Trump erscheint als erster Ex-US-Präsident in der Geschichte vor Gericht.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach dem Termin zur Verlesung der Anklage das Gericht in New York verlassen. Der Republikaner stieg am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Manhattan am Gericht in ein schwarzes Auto und beantworte keine Fragen der Presse. Ein Konvoi aus schwarzen Autos setzte sich in Bewegung und fuhr davon. Zuvor hatte Trump sich im Gericht Medien zufolge „nicht schuldig“ bekannt. Die Anklageschrift enthält den Berichten zufolge 34 Anklagepunkte.