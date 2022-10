Nach Finanzchaos : Britische Premierministerin Truss entschuldigt sich

London Liz Truss muss bei praktisch allen wichtigen Projekten ihrer erst kurzen Regierungszeit eine dramatische Kurskorrektur vornehmen. Jetzt gesteht sie öffentlich Fehler ein. Kann sie ihr Amt halten?

Die von ihrer Regierung angekündigten enormen Steuersenkungen, deren Finanzierung unklar blieb, hatten das britische Pfund in den Keller rauschen und die Zinsen in die Höhe schießen lassen. Die Regierung sei „zu schnell zu weit“ gegangen, räumte die 47-Jährige ein.

Truss sah sich gezwungen, ihren Verbündeten und Finanzminister Kwasi Kwarteng zu entlassen und durch den erfahrenen Pragmatiker Jeremy Hunt zu ersetzen. Dieser kündigte gestern eine 180-Grad-Wende in der Wirtschaftspolitik an - von Truss' Kernversprechen bleibt fast nichts übrig. Diese betonte in dem Interview, damit sei wieder wirtschaftliche Stabilität hergestellt. Mit Blick auf ihre politische Zukunft gab sich die Regierungschefin optimistisch: „Ich werde die konservative Partei in die nächste Wahl führen“, sagte Truss.