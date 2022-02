Reaktion aus den USA : Biden will Russland zur Rechenschaft ziehen

Washington US-Präsident Joe Biden reagiert auf die Anordnung des russischen Militäreinsatzes auf die Ukraine. Washington und EU sagen dem Land volle Unterstützung zu und kündigen „harte“ Sanktionen gegen Russland an.

Neue Russland-Sanktionen der EU

Habeck hofft auf Rückkehr an den diplomatischen Tisch

Russlands Präsident Wladimir Putin werde sich von Sanktionen nicht beeindrucken lassen, den Krieg einzustellen, sagte der Vizekanzler. „Aber mittel- und langfristig werden die Sanktionen dazu führen, vielleicht und hoffentlich, dass der Rückhalt in der Bevölkerung nicht so hoch ist und dann ein Einlenken, eine Rückkehr an den diplomatischen Tisch erzwungen werden kann.“

„Katastrophale Todesfälle und menschliches Leid“

USA sprechen mit Nato

Die US-Regierung hat seit Beginn des Konflikts um die Ukraine bereits rund 6000 Soldaten in osteuropäische Nato-Mitgliedsländer verlegt oder deren Verlegung angekündigt. Die meisten von ihnen wurden nach Polen verlegt, das im Osten an die Ukraine grenzt. Weitere Kräfte sollen in Rumänien und im Baltikum stationiert werden. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben derzeit rund 90.000 Soldaten in Europa stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland.