Italiens Ex-Premier : Berlusconi offenbar an Leukämie erkrankt

Berlusconi offenbar an Leukämie erkrankt

Italiens ehemaliger Ministerpräsient Silvio Berlusconi - hier zu sehen auf einem Foto aus dem Jahr 2019 - ist seit Jahren gesundheitlich angeschlagen. Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi ist weiter im Krankenhaus und sein Zustand sei stabil, heißt es. Berichten zufolge leide er an einer Leukämie-Erkrankung.

Der Ex-Regierungschef wurde am Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert. Zunächst wurde von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen berichtet. „Wir hoffen, dass Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf“, sagte Tajani. „Wir bleiben optimistisch.“