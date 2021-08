Plagiat oder nicht? : Weiter Debatte um Fehler in Laschets Buch

Berlin/München/Düsseldorf Der frühere bayerische Kultusminister Hans Maier, von dem Laschet Zitate übernommen hat, nimmt den CDU-Politiker in Schutz.

Die Debatte um Fehler im Buch des Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet von 2009 „Die Aufsteigerrepublik“ hält an. Der frühere bayerische Kultusminister Hans Maier, von dem Laschet Zitate übernommen hat, nahm den CDU-Politiker in Schutz. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtete, zeigt eine Analyse mindestens vier weitere problematische Textstellen.

Laschet hatte am Freitag vor einer Woche erklärt, in seinem Buch gebe es offenkundig Fehler, die er verantworte. „Mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials wird weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt.“ Dafür wolle er ausdrücklich um Entschuldigung bitten. Um zu klären, ob es weitere Fehler gebe, habe er unverzüglich die Prüfung des Buchs veranlasst.

Am Montag hatte der österreichische Plagiatssucher Stefan Weber in einem Blog geschrieben, Laschet habe in seinem Buch „Die Aufsteigerrepublik. Zuwanderung als Chance“ „mutmaßlich“ fast die halbe Seite 177 seines Buchs vom Münchner Politologen Hans Maier unzitiert übernommen.

In Laschets Buch findet sich ein Absatz, der stark einer Passage in einem Text Maiers ähnelt. Maiers Aufsatz wurde 2006 in der katholischen Zeitschrift „Communio“ veröffentlicht, also rund drei Jahre bevor Laschets Buch erschien. In dem Absatz geht es um das Zusammenleben der Religionen in Deutschland.