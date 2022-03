Krieg in der Ukraine : Was ein Stopp russischer Energielieferungen bedeuten würde

Krieg in der Ukraine : Zwei Millionen Ukrainer sind auf der Flucht Ein bisschen Hoffnung für die Menschen in einigen ukrainischen Städten: Eine Feuerpause und „humanitäre Korridore“ sollen ihnen die Flucht erleichtern. In der Großstadt Sumy wurden örtlichen Behörden zufolge in der Nacht mindestens 21 Menschen getötet.