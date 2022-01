90 Tage statt sechs Monate : Was die verkürzte Dauer des Genesenenstatus bedeutet

Die 2G-Regel, um die sich vieles dreht: Die Verkürzung der Dauer des Status „genesen“ auf 90 Tage sorgt für Diskussionen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Exklusiv Aachen/Düsseldorf In Deutschland gelten seit Freitagabend Bürger nach einer Corona-Infektion nur noch 90 Tage lang als genesen. Warum? Und was ist mit Besuchern aus dem Ausland, die in ihrer Heimat länger als genesen gelten?