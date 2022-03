Das politische Buch : Vom Krieg überrascht

Aachen Der emeritierte Aachener Politologe Winfried Böttcher hat vor wenigen Tagen ein Buch über das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen veröffentlicht. Ihm ist der Schock über Putins Angriffskrieg anzumerken.

Der Krieg hat offenbar auch den Autoren überrascht. Winfried Böttcher, emeritierter Professor für Politische Wissenschaft an der RWTH Aachen, hat vor wenigen Tagen ein neues, schnell konzipiertes Büchlein veröffentlicht. In ihm skizziert der langjährige wissenschaftliche Direktor des Klaus Mehnert Instituts an der Universität Kaliningrad das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Die Schreibaufnahme liegt wohl in den Tagen um den Jahreswechsel, als sich die Stimmung zwischen Moskau, Brüssel und Washington rapide verschlechterte und die Tonlage immer aggressiver wurde.