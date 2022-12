Verdacht auf Korruption : Vize-Präsidentin des Europaparlaments festgenommen

Brüssel Die Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili ist in Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen in Belgien festgenommen worden.

In Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen in Belgien ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch die Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, festgenommen worden. Die Griechin war am Freitagabend bereits aus ihrer Partei, der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok), ausgeschlossen worden. Sie wird nun von den Ermittlern verhört.