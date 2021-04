In NRW : Verfassungsschutzchef warnt vor Gefahr durch kaukasische Extremisten

Köln Der Chef des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, hat vor erhöhter Terrorgefahr durch ein neues Netzwerk gewarnt. Er geht von einer „großen Militanz“ aus.

Dieses militante Personengeflecht habe sich in Deutschland und auch in NRW gebildet, so Freier. „Diese Dschihadisten versuchen sich inzwischen weit über deutsche Grenzen hinaus mit IS-Kadern in Westeuropa zu vernetzen. Dadurch nimmt die Anschlagsgefahr deutlich zu.“