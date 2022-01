Personalmangel an Unikliniken in NRW : Verdi stellt ein Ultimatum

Immer mehr Pflegekräfte verlassen den Beruf. Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf/Aachen Der Personalmangel an den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen ist laut Verdi gewaltig. Die Dienstleistungsgewerkschaft stellt der Landespolitik jetzt ein Ultimatum.

Es ist ein Notruf, verbunden mit einem Ultimatum. 700 Beschäftigte aus den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen haben der Landesregierung und den Arbeitgebern eine 100-Tage-Frist gesetzt. Wenn bis zum 1. Mai 2022 kein Tarifvertrag vereinbart ist, in dem bessere Arbeitsbedingungen fixiert sind, wollen sie streiken.

Unzählige Überstunden, permanente Verfügbarkeit, Pausen, die aus Zeitnot wegfallen, Auszubildende als personeller Notstopfen und überall Arbeitsverdichtung, Arbeitsverdichtung, Arbeitsverdichtung: Wie prekär die Situation an den sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster gerade im Pflege- und Versorgungsbereich ist, verdeutlichte gestern noch einmal Verdi. Auf Einladung der Dienstleistungsgewerkschaft schilderten Beschäftigte der Krankenhäuser ihren Arbeitsalltag. Tenor all dieser Auftritte: Wir lieben unseren Beruf, aber wir sind physisch und psychisch am Ende, wir können nicht mehr.

Von einer „unerträglichen Belastungssituation der Beschäftigten“ sprach dann auch die Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt. Das Problem der massiven Personalnot sei seit Jahren bekannt und durch Corona noch verschärft worden. Die Politik aber habe darauf nicht reagiert. Nach wie vor seien die Kliniken finanziell „nicht ausreichend“ ausgestattet. Das habe Folgen. Im Pflegebereich könne inzwischen nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel die Rede sein. Zu beobachten sei eine regelrechte „Berufsflucht“ und damit ein enormer Verlust an Know-how in den Krankenhäusern. Und das, so befürchtet die Verdi-Gesundheitsexpertin Katherina Wesenick, sei erst der Anfang. Ein Dammbruch drohe. Denn: „Eine gerade veröffentlichte Studie zeigt, dass inzwischen bereits 40 Prozent der Beschäftigten ernsthaft mit dem Gedanken spielen, den Beruf zu verlassen.“ Andere würden ihre Arbeitszeit aus Belastungsgründen reduzieren. Auch der Nachwuchs breche weg. Jeder vierte Auszubildende im Pflegebereich schmeiße die Ausbildung vor ihrem Ende hin.

All das wirke sich natürlich auch auf die Versorgung der Patienten aus. „Ich musste in meinem ersten Ausbildungsjahr an manchen Tagen allein die 12 Patienten einer Radiologiestation betreuen“, erzählt eine Krankenpflegerin. „Solche eine Verantwortung an einen Azubi zu übertragen, ist verantwortungslos. Ich möchte nicht, dass meine Mutter auf solch einer Station liegen muss“. Auch die Überlastung der Reinigungskräfte hat laut Wesenick negative Folgen für die Patienten: Mangelhafte Hygiene führe zu mehr Toten.

Dabei gibt es nach Angaben von Wesenick prinzipiell weiterhin ein großes Interesse an den Krankenhausberufen. „Bis zu 200.000 ehemalige Kolleginnen und Kollegen würden zurückkehren, wenn sich die Arbeitsbedingungen grundlegend verbessern würden“, sagt die Gesundheitsexpertin. Deshalb müssten die Politik und die Arbeitgeber jetzt endlich handeln.

Verdi drängt deshalb auf einen sogenannten Entlastungstarifvertrag. In ihm sollen verbindliche Mindestpersonalausstattungen für alle Bereiche der Unikliniken festgelegt werden. Für den Fall, dass sie unterschritten werden, müssen nach Vorstellung von Verdi die dadurch für die Beschäftigten anfallenden zusätzlichen Arbeitsstunden später zwingend durch Freizeit ausgeglichen werden. Dadurch entstehe der notwendige Druck auf Kliniken, tatsächlich zusätzliches Personal einzustellen. Auch gelte es, die Qualität der Ausbildung deutlich zu verbessern.