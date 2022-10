Zeichen setzten : Tausende Menschen bei Iran-Demos in mehreren Großstädten

Düsseldorf Tausende Menschen haben in mehreren Städten erneut ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran bekundet. In Köln nahmen nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Menschen teil.

Tausende Menschen haben in mehreren Städten erneut ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran bekundet. Unter anderem in Köln und auch in Düsseldorf. Dort kamen laut Polizei mit ungefähr 3000 Menschen deutlich mehr als erwartet zusammen. Der Veranstalter hatte zunächst 750 Teilnehmende angemeldet. Die Demonstrationen verliefen ohne besondere Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher.

Nach der großen Demonstration mit Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern am vergangenen Wochenende in Berlin bildete sich dort am frühen Nachmittag eine Menschenkette zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Nach Angaben der Polizei nahmen bis zu 1600 Menschen daran teil. Am späten Nachmittag waren es bereits deutlich weniger.