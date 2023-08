Bundesweite Strompreisunterschiede : Streit um Angleichung der Netzgebühr

„Ungerechtigkeiten könnten dadurch abgeschafft werden, dass die Netzentgelte künftig nicht mehr von den Stromverbrauchern bezahlt werden, sondern aus dem Klima- und Transformationsfonds“, sagte Manuel Frondel, der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin/Düsseldorf Im Norden sind Netzentgelte hoch, in NRW und Bayern niedrig. Das will der Kanzler ändern. Was die Folgen für Stromkunden sind und wie Bayern nun ablenkt.

Wie hoch die Stromrechnung ausfällt, hängt stark vom Wohnort ab. Je nach Bundesland werden andere Netzentgelte fällig. Besonders viel zahlt man in Mecklenburg-Vorpommern, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert daher eine Reform. „Es kann nicht so bleiben, dass die Regionen, die wie Mecklenburg-Vorpommern beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorangehen, höhere Strompreise tragen müssen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss unterstützt und darf nicht bestraft werden“, sagte Schwesig unserer Redaktion.

Mecklenburg-Vorpommern produziere schon heute mehr als doppelt so viel grünen Strom, wie es selbst verbrauche. „Der Überschuss geht in die industriellen Zentren im Westen und Süden, wo die Strompreise oftmals niedriger sind. Das ist ungerecht und falsch. Auch der Süden sollte einen Anreiz beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Dafür brauchen wir Anreize“, so Schwesig. Was sind Netzentgelte? Das ist eine Gebühr, die Lieferant, der Strom durch das Versorgungsnetz leitet, an den Netzbetreiber zahlen muss. Die Lieferanten holen sich das Entgelt von Bürgern und Betrieben, zurück.

Die Netzentgelte machen im Schnitt gut ein Fünftel des strompreises aus. In Schleswig-Holstein zahlen Haushalte bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 5000 Kilowattstunden im Jahr rund 587 Euro netto an Netzentgelt, so das Vergleichsportal Check 24. Auch in Brandenburg (588 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (558 Euro) ist es sehr teuer. In Bayern werden dagegen nur 385 Euro fällig, in Baden-Württemberg 420 Euro. Nordrhein-Westfalen zählt mit 403 Euro zu den günstigen Ländern. In Rheinland-Pfalz werden 431 Euro fällig.

Warum zahlt man in Bayern so wenig? Im Norden werden viele Windparks angeschlossen, was den Netzausbau nötig macht. Deshalb sind dort die Netzentgelte so hoch. Zudem können die Kosten wegen der geringen Bevölkerungsdichte auch nur auf wenige Haushalte umgelegt werden. Bayern und Baden-Württemberg werden hingegen indirekt belohnt dafür, dass sie beim Ökostrom- und Netzausbau kaum vorankommen.

Kann man den Netzbetreiber wechseln? Nein. „Da es immer nur einen regionalen Netzbetreiber gibt, kann man nicht wechseln“, erklärt das Portal Verivox. Immerhin: Die Höhe der Entgelte wird von der Bundesnetzagentur kontrolliert, damit der Netzbetreiber sein natürliches Monopol nicht ausnutzt. Wechseln kann der Kunde lediglich den Stromlieferanten selbst.

Was soll sich nun ändern? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, dass es rasch eine Neuregelung geben soll: „Ich bin ziemlich sicher, dass uns dies noch in diesem Jahr gelingen wird“, sagte Scholz in Potsdam. „Wir werden sehr zügig eine gerechte Lösung finden, die natürlich zur Entlastung im Norden und Osten führt.“ Das fordert auch Schleswig-Holstein: „An den Netzentgelten hängt eine der zentralen Gerechtigkeitsfragen der Energiewende. Seit Jahren produziert deren ungleiche Verteilung erhebliche Verwerfungen bei den Strompreisen. Wichtig ist, dass jetzt richtig Tempo in die Sache kommt“, sagte der Staatssekretär im Umweltministerium des Küstenlandes, Joschka Knuth (Grüne).

Ähnlich hatte sich zuvor Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, geäußert. Im Bundestag liege ein Gesetzentwurf, der seiner Behörde die Ermächtigung geben solle, aktiv zu werden. Kerstin Andreae, die Chefin des Bundesverbands der Energiewirtschaft (BDEW), warnte aber vor Schnellschüssen: „Aufgrund der hohen Komplexität und der Gefahr von Fehlsteuerungen darf es hier jedoch keine Schnellschüsse geben.“

Gibt es dann unterschiedliche Strompreiszonen? Das behauptet Markus Söder (CSU): „Unterschiedliche Strompreiszonen wären ein großer Fehler“, sagte der bayerische Ministerpräsident der „Süddeutschen Zeitung“. Wer solchen Zonen „das Wort redet, legt die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährdet Süddeutschland als industrielles Herz der Republik“. Nur: Solche Strompreiszonen hat Müller gar nicht vorgeschlagen, wie auch der Kanzler sagte. BDEW-Chefin Kerstin Andreae warnte: „Die deutsche Preiszone muss unbedingt erhalten werden: Sie trägt zu einem hochliquiden und von starkem Wettbewerb geprägten Strommarkt bei.“