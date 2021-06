Digitaler Nachweis : Start für freiwilligen Corona-Impfpass auf dem Smartphone

Ergänzung zum gelben Papier-Ausweis: Der digitale Corona-Impfpass in Deutschland soll an diesem Donnerstag an den Start gehen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Kurz vor der Hauptreisezeit soll der lange geplante digitale Nachweis für Corona-Impfungen kommen. Es geht um eine praktische Ergänzung zum Impfheft auf Papier – für Millionen Bürger aber erst nachträglich.

Eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus soll man künftig auch per Smartphone nachweisen können – mit einem digitalen Impfpass, der am Donnerstag an den Start gehen soll. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Einzelheiten dazu in Berlin vorstellen. Die Anwendung namens „CovPass“ soll als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen eingesetzt werden können und zur Sommerferienzeit Reisen in Europa erleichtern.