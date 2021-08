Die Lage in Afghanistan : „So viele Menschen wie möglich aus Kabul rausholen“

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am Montag auf dem Fliegerhorst Wunstorf ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul begonnen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin/Kabul Bei der Evakuierung von deutschen Staatsbürgern und afghanischen Ortskräften ist die Bundeswehr auf die Unterstützung der US-Truppen angewiesen.

Die militant-islamistischen Taliban haben nach ihrer faktischen Machtübernahme in Afghanistan am Montag überall in der Hauptstadt Kabul Polizeistationen und andere Behördengebäude besetzt. Das sagten Bewohner der Stadt am Montag. Auch fuhren bewaffnete Kämpfer in Militär- und Polizeiautos sowie anderen Regierungsfahrzeugen durch die Stadt. Gleichzeitig errichteten sie weitere, eigene Kontrollpunkte in manchen Straßen, wie Bewohner weiter berichteten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan von „bitteren Stunden“ gesprochen. Nach Medieninformationen machte die scheidende Regierungschefin am Montag in einer Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich, wie wichtig die gerade angelaufene Aktion der Bundeswehr zur Rettung von deutschen Staatsangehörigen, Angehörigen der Botschaft und Ortskräften sei.

In einer anschließenden Sitzung des größeren CDU-Vorstands sagte Merkel laut Teilnehmerkreisen, die Bundesregierung habe vor Monaten bereits 2500 Ortskräfte in Afghanistan identifiziert. Bei 600 davon wisse man derzeit nicht, ob sie in Drittstaaten seien. Weitere 2000 Menschen habe die Bundesregierung identifiziert, die ebenfalls ausreisen sollten, wie etwa Menschenrechtler und Anwälte. Insgesamt gehe es bei dieser Gruppe um 10.000 Menschen, da die Familienmitglieder mitgerechnet würden. Man habe auch die Hilfsorganisationen vor Ort weiterhin unterstützen wollen, betonte Merkel. Dies sei nun schwierig.

Die Kanzlerin wurde aus den Teilnehmerkreisen weiter mit den Worten zitiert: „Wir evakuieren nun in Zusammenarbeit mit den USA die Menschen. Ohne die Hilfe der Amerikaner könnten wir so einen Einsatz nicht machen.“ Für die Vielen, die auf Fortschritt und Freiheit gebaut hätten – vor allem die Frauen – , seien es „bittere Ereignisse“. Man müsse mit den Nachbarländern zusammenarbeiten, um humanitäre Bedingungen zu schaffen. Man solle „alles tun, um den Ländern dabei zu helfen, die Geflüchteten zu unterstützen“. Das Thema werde „uns noch sehr lange beschäftigen“.

Merkel lobt den Bundeswehr-Einsatz

Nach weiteren Informationen aus Teilnehmerkreisen lobte Merkel in der Vorstandssitzung den 20-jährigen Bundeswehreinsatz in dem Krisenland. „Unsere Soldaten haben einen tollen Job gemacht“, sagte sie demnach. Das Mandat für den Einsatz sei bis Januar 2022 gegangen - aber man sei abhängig von den USA gewesen. Die US-Regierung hatte sich zu einem schnellen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan entschieden und damit auch den schnelleren Rückzug etwa der Bundeswehr aus dem Land ausgelöst.

Die Bundeswehr wird ihren Evakuierungseinsatz in Afghanistan nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) so lange wie irgend möglich fortsetzen. Am Ende gehe es darum, dass die Bundeswehr die Luftbrücke gemeinsam mit den internationalen Partnern so lange wie möglich aufrecht erhalten könne, „um so viele Menschen wie möglich herauszuholen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag. Auf genaue Zahlen bei den zu rettenden Menschen wollte sie sich nicht festlegen. „Die Zahl ist im Moment schwer zu beziffern. Sie schwankt.“

Nach Angaben von Außenminister Heiko Maas (SPD) wird ein „operatives Kernteam“ der Botschaft in Kabul am militärisch gesicherten Teil des Flughafens bleiben, um die Arbeitsfähigkeit der Botschaft zu erhalten und um die weiteren Evakuierungsmaßnahmen mit begleiten zu können. Das eigentliche Botschaftsgebäude wurde geschlossen.

In der Nacht zu Montag landeten nach Medieninformationen 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. Wenige Stunden später starteten am Morgen die ersten drei Militärmaschinen der Bundeswehr mit Fallschirmjägern an Bord Richtung Kabul. Sie sollen die Evakuierung absichern.

Es ist die bislang wohl größte Mission dieser Art der Bundeswehr – und eine besonders brisante. „Fest steht: Es ist ein gefährlicher Einsatz für unsere Soldatinnen und Soldaten“, schrieb das Verteidigungsministerium am Montag auf Twitter. Die Bundeswehr war erst Ende Juni nach einem 20-jährigen Einsatz aus Afghanistan abgezogen. Die Bundesregierung hatte angesichts der dramatischen Lage am Freitag entschieden, das Botschaftspersonal auf ein Minimum zu reduzieren. Am Sonntag wurden bereits alle Mitarbeiter zum Flughafen gebracht, der von mehreren Tausend US-Soldaten abgesichert wird.

Die Bundeswehr werde mit einem robusten Mandat „solange es die Möglichkeiten vor Ort zulassen, so viele Menschen wie möglich aus Kabul, aus Afghanistan rausholen. Das ist der Auftrag der Bundeswehr“, sagte Kramp-Karrenbauer. Dies hänge extrem von der Unterstützung durch die US-Seite ab.

Zugleich warnte Kramp-Karrenbauer indirekt vor einer parteipolitischen Instrumentalisierung der Lage in Afghanistan: „Es wird vieles zu diskutieren sein, auch über diesen Einsatz. Aber das hat aus meiner Sicht zuerst einmal noch etwas zu warten, bis wir die große militärische Evakuierungsaktion abgeschlossen haben.“

Kabinett legt Mandat für Bundeswehreinsatz vor

In der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch soll das Mandat für den Bundeswehreinsatz beschlossen werden. Darüber unterrichtete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen telefonisch, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

In der darauffolgenden Woche soll dann der Bundestag darüber beraten und entscheiden. Am 25. August kommt das Parlament ohnehin zu einer Sondersitzung zusammen, um die Hilfen für die Hochwassergebiete zu beschließen. Dann soll auch der Evakuierungseinsatz auf die Tagesordnung kommen. Bei Gefahr im Verzug können bewaffnete Bundeswehreinsätze wie in diesem Fall auch nachträglich vom Parlament mandatiert werden. Zudem soll der Verteidigungsausschuss des Bundestags noch in dieser Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

„Afghanistan Papers“

Bereits im Jahr 2015 beschrieb ein ranghoher US-General die Situation die Situation in Afghanistan wie folgt: „Uns fehlte ein grundlegendes Verständnis von Afghanistan – wir wussten nicht, was wir taten.“ Seine Aussage ist Teil der ausführlichen Analyse einer vom US-Kongress ins Leben gerufenen Behörde. Die Herausgabe des Dokuments erstritt die „Washington Post“ vor knapp zwei Jahren vor Gericht. Es legt dar, dass die jeweilig amtierende US-Regierung und das Militär den Verlauf des Konflikts systematisch beschönigten.

Die sogenannten „Afghanistan Papers“ beruhen auf Interviews mit mehr als 400 Beamten, Botschaftern und Militärangehörigen, die zwischen 2014 und 2018 geführt wurden.

(dpa)