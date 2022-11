SchuldnerAtlas 2022 : Nur die Ruhe vor dem Schulden-Sturm?

Die Quoten in der Region

Auch in der Städteregion Aachen, sowie den Kreisen Heinsberg und Düren ist die Zahl der Überschuldungsfälle 2022 verglichen mit dem Vorjahr in allen Kommunen zurückgegangen - allerdings unterschiedlich deutlich.

In der Städteregion war die Abnahme in Alsdorf (minus 1,46 Prozentpunkte) und Eschweiler (minus 1,31) am stärksten. Beide Kommunen weisen jedoch mit 12,74 bzw. 12,68 Prozent nach wie vor die höchste Überschuldungsquote auf. Positives Schlusslicht in der Negativ-Tabelle ist weiterhin Roetgen. Zwar sank die Quote hier binnen Jahresfrist nur um 0,60 Prozentpunkte, doch mit 4,34 Prozent weist die Gemeinde die mit Abstand geringste Zahl von Überschuldeten an der Gesamtbevölkerung aus. Die Stadt Aachen liegt mit einer Überschuldungsquote von 8,33 Prozent (minus 0,86 Punkte) im Mittelfeld. Verglichen mit 2019, dem letzten Jahr vor Corona, geht die Überschuldungsquote in der gesamten Städteregion noch deutlicher zurück. Die Abnahme liegt zwischen 0,96 (Monschau) und 2,23 Prozentpunkten (Alsdorf).

Im Kreis Heinsberg ein ähnliches Bild. Hier gilt ebenfalls: Je höher die Überschuldung war, desto stärker fiel im laufenden Jahr der Rückgang aus. In Übach-Palenberg sank die Quote um 1,53 Punkte auf 12,70 Prozent, in Hückelhoven um 1,48 Punkte auf 11,57 Prozent. Beide Städte wiesen auch im Vor-Corona-Vergleich die günstigste Entwicklung auf. Die geringste Quote wurde mit 7,75 Prozent (minus 0,94) wie schon seit Jahren in Gangelt/Selfkant registriert.

Im Kreis Düren war die Stadt Düren immer das Sorgenkind. Trotz eines Rückgangs um 1,63 Prozentpunkte im Jahresvergleich und 2,46 Prozent im Langzeit-Vergleich bleibt sie mit 14,29 Prozent nach wie vor die Kommune mit der höchsten Überschuldungsquote in der gesamten Region. Am anderen Ende der Statistik steht wie gehabt die Gemeinde Hürtgenwald. Trotz einer geringen Abnahme von 0,64 Punkten (Jahresvergleich) und 0,74 Punkten (Langzeitvergleich) liegt hier die Quote nur bei 5,40 Prozent.